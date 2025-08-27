(TBTCO) - Chiều ngày 27/8, Cục Hải quan cho biết, thống kê đến hết ngày 15/8/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt 555,21 tỷ USD, tăng 16,6%; cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 10,02 tỷ USD.

Cụ thể, theo Cục Hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước trong kỳ 1 tháng 8/2025 (từ ngày 1/8/2025 đến ngày 15/8/2025) đạt 40,36 tỷ USD, giảm 8,4% (tương ứng giảm 3,68 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2025.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 1/1 - 15/8/2025 và cùng kỳ năm 2024. Nguồn: CHQ

Trong đó, về xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 8 năm 2025 đạt 20,06 tỷ USD, giảm 13,5% so với kỳ 2 tháng 7 (tương ứng giảm gần 3,14 tỷ USD). Nguyên nhân giảm là do máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 566 triệu USD, tương ứng giảm 18,8%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 560 triệu USD, tương ứng giảm 18,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 519 triệu USD, tương ứng giảm 10,1%; sắt thép các loại giảm 145 triệu USD, giảm 45,9%...

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa trong kỳ 1 tháng 8/2025 cũng chỉ đạt 20,29 tỷ USD, giảm 2,6% so với kỳ 2 tháng 7. Nguyên nhân giảm do nhập khẩu xăng dầu các loại giảm 72 triệu USD, tương ứng giảm 19,4%; ô tô nguyên chiếc và các loại giảm 70 triệu USD, tương ứng giảm 29,8%.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Hải quan, với kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 8/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/8/2025 đạt 555,21 tỷ USD, tăng 16,6%, tương ứng tăng 79,2 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 393,20 tỷ USD, tăng 21,8% (tương ứng tăng 70,26 tỷ USD)./.