Việt Nam cam kết cải thiện môi trường đầu tư với mục tiêu “đôi bên cùng có lợi”

(TBTCO) - Chính phủ và Bộ Tài chính cam kết mạnh mẽ với cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài rằng, các chính sách luôn hướng tới sự minh bạch, công bằng; môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện với mục tiêu “đôi bên cùng có lợi”, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi công bằng cho nhà đầu tư, để Việt Nam là điểm đến đầu tư dài hạn, bền vững. Đây là khảng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2025 tại London, Vương quốc Anh ngày 16/9.

Sáng ngày 16/9/2025 (giờ địa phương), tại Luân Đôn – Thủ đô của Vương quốc Anh, Bộ Tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) bà Vũ Thị Chân Phương và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của gần 300 đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, ngân hàng, quỹ đầu tư đến từ Việt Nam và quốc tế, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu trước các nhà đầu tư. Ảnh: Duy Thái

Việt Nam ngày càng khẳng định điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, những năm qua, đặc biệt là hậu Covid-19, nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến động sâu sắc với xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển dịch dòng vốn và sự nổi lên mạnh mẽ của kinh tế số… Trong bối cảnh chung đó, Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược, khi chủ động tận dụng thời cơ, thích ứng nhanh, linh hoạt, để duy trì tăng trưởng cao và trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực.

Bộ trưởng khẳng định, kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng vững chắc nhờ vào sự phục hồi của các ngành dịch vụ, công nghiệp chế biến – chế tạo, năng lượng và xuất khẩu; đồng thời đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang kinh tế số, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, gắn với phát triển xanh, bền vững.

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao, đạt 7,09%, vượt xa mục tiêu đề ra và thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN, cũng như trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng này duy trì tích cực trong năm 2025, khi tăng trưởng GDP quý II/2025 đạt 7,96%, tạo kỳ vọng khả quan cho việc hoàn thành mục tiêu GDP tăng trưởng trên 8% của cả năm mà Chính phủ đề ra.

Để đạt được kết quả đó, Việt Nam đã kiên định, chủ động, linh hoạt trong điều hành kinh tế vĩ mô, duy trì ổn định chính sách tài khóa mở rộng và tiền tệ nới nỏng, kiểm soát tốt lạm phát, cơ cấu ngân sách hợp lý, quản lý nợ công hiệu quả, thúc đẩy đầu tư công… đã tạo nên nền tảng vững chắc cho tăng trưởng và thu hút đầu tư.

Việt Nam cam kết cải thiện môi trường đầu tư với mục tiêu “đôi bên cùng có lợi”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định. Ảnh: Duy Thái

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin… nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ nói chung và Bộ Tài chính nói riêng đã được thực thi quyết liệt, nhằm bảo đảm minh bạch, bình đẳng cho mọi nhà đầu tư.

Trong số 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới trong 8 tháng đầu năm, Vương quốc Anh hiện là đối tác Chiến lược, nhà đầu tư quan trọng và cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại thị trường châu Âu.

Nhờ đó, tình hình kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm tiếp tục cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Qua 8 tháng năm 2025, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật, trong 8 tháng năm 2025, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam ước đạt 15,40 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.

Cùng với sự tăng trưởng của dòng vốn FDI, dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) của Việt Nam cũng cho thấy nhiều bước tiến mạnh mẽ và hứa hẹn nhiều tiềm năng khi thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang phát triển ấn tượng.

Hội nghị có phần thảo luận sôi nổi, cởi mở với nhiều câu hỏi về tình hình kinh tế, chính sách thu hút đầu tư, cùng những ưu đãi của Việt Nam. Ảnh: Duy Thái

Tổng quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu đã đạt 103,75% GDP ước tính năm 2024. Việt Nam có 1.600 công ty niêm yết và đăng ký giao dịch, trong đó có 7 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 10 tỷ USD, 61 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 1 tỷ USD.

Tính đến tháng 8 năm 2025, VN-Index đã tăng 33% so với cuối năm trước, trở thành một trong những thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Chứng khoán Việt Nam dẫn đầu khu vực ASEAN về tính thanh khoản, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1,1 tỷ USD mỗi ngày. Số lượng tài khoản chứng khoán đã đạt hơn 10 triệu, tương đương 10% dân số, vượt mục tiêu đề ra.

“Trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có Vương quốc Anh – một đối tác chiến lược, đồng hành trong nhiều lĩnh vực trọng yếu. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và các định chế tài chính của Vương quốc Anh nói riêng và khu vực châu Âu, toàn cầu nói chung, tiếp tục mở rộng đầu tư, chuyển giao tri thức, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển công nghệ và tài chính xanh, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi mong muốn được hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Vương quốc Anh như dịch vụ tài chính, quản lý tài sản, tài chính bền vững và công nghệ số, góp phần hiện thực hóa cam kết tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế bền vững của Chính phủ Việt Nam” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng.

Bên cạnh thị trường cổ phiếu, hàng hóa trên thị trường chứng khoán không ngừng được đa dạng hóa khi các thị trường trái phiếu và thị trường phái sinh ngày càng phát huy vai trò tích cực.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng, Việt Nam ngày càng hoàn thiện khung khổ pháp lý, tiệm cận tiêu chuẩn và thông lệ tốt quốc tế, bảo đảm sự phát triển an toàn, minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán. Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều cải cách đã được triển khai để tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài như: Bãi bỏ yêu cầu ký quỹ trước đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài; Thực hiện công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh; Đơn giản hóa quy trình mở tài khoản cho hoạt động đầu tư gián tiếp; Nâng cao tính minh bạch về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty đại chúng; Hiện đại hóa hạ tầng thị trường thông qua việc triển khai hệ thống giao dịch và thanh toán bù trừ tích hợp mới….

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tích cực triển khai hàng loạt chương trình xúc tiến đầu tư để trực tiếp đối thoại với cộng đồng tài chính toàn cầu tại các trung tâm tài chính lớn: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...

Việt Nam quyết tâm cải cách để thu hút dòng vốn chất lượng cao

Khẳng định với cộng đồng đầu tư quôc tế tại London, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đang quyết tâm triển khai những chiến lược cải cách toàn diện, mạnh mẽ để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó tập trung vào 4 đột phá chiến lược: đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật; thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chính phủ đặt mục tiêu mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm nay và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, gắn phát triển kinh tế với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, bao trùm và bền vững.

Hội nghị đã thu hút sự tham gia của gần 300 đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, ngân hàng, quỹ đầu tư đến từ Việt Nam và quốc tế, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Duy Thái

Để đạt được những mục tiêu to lớn đó, Bộ trưởng cho rằng, Việt Nam xác định việc huy động mọi nguồn lực vốn, bao gồm cả nguồn vốn trong và ngoài nước. Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI) có chất lượng cao, hướng đến chuyển dịch cơ cấu ngành, nâng cao năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng; đồng thời thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FII) qua thị trường chứng khoán, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, gia tăng tính thanh khoản và ổn định, bền vững.

Trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có Vương quốc Anh – một đối tác chiến lược, đồng hành trong nhiều lĩnh vực trọng yếu.

“Chúng tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và các định chế tài chính của Vương quốc Anh nói riêng và khu vực châu Âu, toàn cầu nói chung, tiếp tục mở rộng đầu tư, chuyển giao tri thức, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển công nghệ và tài chính xanh, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam” - Bộ trưởng nói.