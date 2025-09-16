Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao đời sống nhân dân

(TBTCO) - Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống nhân dân… là những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công điện số 165/CĐ-TTg ngày 16/9/2025.

Công điện nhấn mạnh, mục tiêu tổng quát năm 2025 là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát thấp hơn mục tiêu đề ra, tăng trưởng 8,3 - 8,5%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 25%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, thấp hơn ngưỡng cảnh báo; bảo đảm an ninh tiền tệ, an ninh lương thực, thực phẩm, an ninh mạng trong bất cứ trường hợp nào, đồng thời tăng cường xuất khẩu… Quán triệt phương châm ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, phát triển nhanh, bền vững gắn kết chặt chẽ với tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Để hoàn thành được các mục tiêu đề ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, bản lĩnh, bình tĩnh, xem xét các vấn đề một cách khoa học, khách quan, bám sát thực tiễn; phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa các chính sách, giữa các Bộ, ngành, giữa Trung ương và địa phương, giữa nguồn lực nhà nước và nguồn lực tư nhân…

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm 2025. Ảnh minh họa

Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp để khai thác dư địa của chính sách tài khóa hỗ trợ đắc lực, hiệu quả cho chính sách tiền tệ nhất là giải ngân đầu tư công và tận dụng công cụ huy động các nguồn vốn; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô khác. Tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, mặt nước để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan trao đổi tích cực, hiệu quả với các tổ chức xếp hạng và các nhà đầu tư nước ngoài để tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thúc đẩy việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể.

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và thực hiện các giải pháp để phát triển mạnh mẽ thị trường vốn, thị trường chứng khoán, bảo đảm ổn định, lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường, tạo kênh huy động vốn trung - dài hạn cho nền kinh tế. Khẩn trương hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đồng thời, tăng cường huy động nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế như phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Khẩn trương hướng dẫn và tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và trong nước

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước, để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để có dư địa giảm lãi suất cho vay; hướng nguồn vốn tín dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, xử lý nghiêm túc hơn nữa dòng vốn tín dụng đi vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là cho nhà ở xã hội, ngành nông nghiệp xuất khẩu, cho người trẻ mua nhà và sinh viên học tập...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng hoạt động không lành mạnh; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối và thị trường vàng, điều hành tỷ giá linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất, ổn định giá trị đồng Việt Nam; có giải pháp hữu hiệu tăng dự trữ ngoại hối đáp ứng yêu cầu nhập khẩu cho sản xuất kinh doanh...

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng.

Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để sớm triển khai trong thực tiễn nhằm phát triển thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, mặt nước để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Đ.T

Mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh kết nối cung cầu

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, ổn định thị trường truyền thống đồng thời mở rộng thị trường mới. Đẩy mạnh kết nối cung cầu, gắn kết sản xuất, phân phối và tiêu dùng... nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước. Kiểm soát và tháo gỡ các nút thắt về phát triển thị trường năng lượng; không để thiếu điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu.

Tăng nguồn cung bất động sản

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, theo quy luật thị trường. Có giải pháp kịp thời, hiệu quả tăng nguồn cung bất động sản, đa dạng phân khúc, đa dạng sản phẩm để hạn chế sự chênh lệch cung - cầu trong cơ cấu sản phẩm bất động sản. Phấn đấu năm 2025 hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội và đưa kịp thời vào thị trường tiêu thụ.

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết không để việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân các dự án đầu tư công; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025.

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn…; tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bảo đảm sự kết nối, liên thông, hiệu quả.

Theo dõi sát diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, năng lượng… để kịp thời có biện pháp quản lý, điều hành phù hợp, ổn định thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo ổn định, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát. Kết hợp hài hòa nguồn lực của Trung ương và địa phương, trong nước và ngoài nước; tăng cường tính tự chủ, sáng tạo của địa phương.

Chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp đồng bộ phát triển văn hóa, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chính sách đối với người có công, các đối tượng yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; xóa nhà tạm, nhà dột nát... Tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…/.