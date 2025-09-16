Kho bạc Nhà nước “bơm” hơn 1,34 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế trong 8 tháng

(TBTCO) - Tính đến hết tháng 8/2025, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát, thanh toán trên 1,34 triệu tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy chi tiêu công, duy trì hoạt động thường xuyên của bộ máy nhà nước và đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong tổng vốn đã được giải ngân, chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn, với khoảng 930.077 tỷ đồng, đạt 59,6% dự toán được giao đầu năm (1.560.850 tỷ đồng, không bao gồm tạm ứng và chuyển nguồn từ năm trước).

Các khoản chi tập trung chủ yếu vào hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các chương trình an sinh xã hội.

Công chức KBNN khu vực XIV đang thao tác các bước kiểm soát vốn ngân sách. Ảnh: H.T

Ở mảng đầu tư công - động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, lũy kế giải ngân qua KBNN đạt hơn 415.013 tỷ đồng, tương đương 45,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (917.500 tỷ đồng) và 38,6% nếu tính cả phần vốn được UBND các tỉnh, thành phố bổ sung (1.075.043 tỷ đồng). Trong đó, vốn kế hoạch năm 2025 đã giải ngân 388.492,6 tỷ đồng (xấp xỉ 45,8% kế hoạch); vốn chuyển tiếp từ năm trước giải ngân được hơn 26.520,7 tỷ đồng, đạt 38,5% kế hoạch kéo dài.

Tiến độ này cho thấy, nhiều địa phương và đơn vị vẫn đang gặp khó khăn trong triển khai thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, cũng như giải ngân đúng tiến độ.

Từ nay đến cuối năm, KBNN yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát chi, đảm bảo vốn ngân sách được thanh toán đúng đối tượng, đúng chế độ và kịp thời. Đồng thời, KBNN cũng yêu cầu các KBNN khu vực phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án để rà soát, thu hồi các khoản tạm ứng đầu tư xây dựng cơ bản đã quá hạn thanh toán hoặc hết thời hạn bảo lãnh.

Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm.