Một doanh nghiệp và một cá nhân bị xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 16/9/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 275/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud do vi phạm công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud bị phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin đối với tài liệu như giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý II/2023 lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2023.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 2024 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2023, 2024; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 84.2/2024/NQ/VINAHUD - HDQT ngày 18/11/2024 về thông qua việc phê duyệt đối tác nhận chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và các nội dung khác liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng - phần vốn góp chuyển nhượng tương đương 90% vốn điều lệ Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng... và một số văn bản khác.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 273/QĐ - XPHC về việc xử phạt 100 triệu đồng đối với ông Nguyễn Nghĩa Dũng - người liên quan với bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại SMC (mã Ck: SMC) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định.

Ông Nguyễn Nghĩa Dũng đã bán 780.000 cổ phiếu SMC (tương ứng 7,8 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu SMC) trong tháng 3/2024 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch./.