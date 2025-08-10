Ngày 10/8: Giá cà phê, hồ tiêu duy trì đà tăng

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, thị trường thế giới chứng kiến mức giá ổn định của cả cà phê và hồ tiêu. Ngược lại, giá cà phê và hồ tiêu tăng đồng loạt tại thị trường trong nước.

Giá cà phê

Thị trường thế giới, trên sàn London, lúc 4 giờ 30 phút ngày 10/8, giá cà phê Robusta tiếp tục duy trì bình ổn so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 3.247 - 3.576 USD/tấn. Cụ thể, giá giao hàng tháng 9/2025 là 3.561 USD/tấn, giá giao hàng tháng 11/2025 là 3.510 USD/tấn, giá giao hàng tháng 1/2026 là 3.444 USD/tấn, giá giao tháng 3/2026 là 3.396 USD/tấn và giá giao tháng 5/2026 là 3.368 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua, hiện dao động 273,15 - 309,95 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 309,35 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 302,45 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 293,65 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 287,50 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 281,95 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil ít biến động, ổn định qua các kỳ hạn giao hàng, dao động 344,60 - 388 USD/tấn. Được ghi nhận như sau: Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 386,70 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 367 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 365,85 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 344,60 USD/tấn.

Trong nước, theo thông tin từ Giacaphe.com, vào lúc 4 giờ 30 phút hôm nay giá cà phê tiếp tục đà tăng, mức tăng từ 1.000 - 2.500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 103.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk có mức 103.800 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 103.500 đồng/kg, tại Gia Lai có mức giá 103.600 đồng/kg.

Giá hồ tiêu

Thị trường thế giới, cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút ngày 10/8/2025 như sau: thị trường ở Indonesia sau phiên hôm qua tiếp tục ổn định và tăng nhẹ.

Cụ thể, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.147 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 9.991 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định và đi ngang, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9.250 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil ít biến động, ổn định, neo mức cao, hiện giá thu mua đạt mức 6.000 USD/tấn.

Thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam ít biến động, đi ngang so với phiên hôm qua. Hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 8.950 USD/tấn.

Thị trường trong nước, cập nhật lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 10/8/2025 như sau, tiếp tục đà tăng so với hôm qua và neo ở mức tương đối cao. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 140.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hiện giá thu mua tiêu tại địa phương này ở mức 140.000 đồng/kg, tăng trở lại so với trước đó.

Giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp tục tăng với hôm qua, hiện giá tiêu được thu mua ở mức 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở Đồng Nai duy trì ổn định và tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá thu mua tiêu ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu cùng xu hướng tăng, hiện thương lái thu mua tiêu ở địa phương này với mức giá 142.000 đồng/kg.

Riêng Đắk Lắk, giá ổn định và tăng nhẹ so với phiên hôm qua, hiện giá tiêu ở địa phương này được thương lái thu mua với giá 142.000 đồng/kg./.