(TBTCO) - Sáng ngày 8/8/2025, Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Lễ kỷ niệm vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng tham dự Lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và các cán bộ công chức, viên chức ngành Tài chính qua các thời kỳ.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đánh dấu chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của một ngành trọng yếu trong nền kinh tế, mà còn là dịp để tri ân các thế hệ cán bộ đã cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước, khẳng định tầm vóc và sứ mệnh của ngành Tài chính trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam. Ảnh: Dũng Minh

Trong không gian trang nghiêm và giàu cảm xúc, Lễ kỷ niệm là dịp để ôn lại chặng đường 80 năm lịch sử vẻ vang của ngành Tài chính - một trong 13 bộ đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ những ngày đầu đầy gian khó, ngành Tài chính đã khơi nguồn huy động sức dân qua phong trào Tuần lễ vàng, Quỹ Độc lập, phát hành đồng bạc Cụ Hồ... tạo nền móng tài chính cho chính quyền cách mạng non trẻ.

Trong thời chiến, ngành đã bảo đảm tài lực cho kháng chiến. Trong thời bình, ngành xây dựng nền tài chính quốc gia vững chắc, hỗ trợ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội. Trải qua các thời kỳ kháng chiến, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập, ngành Tài chính luôn là lực lượng tiên phong trong quản lý, điều tiết và huy động nguồn lực quốc gia cho phát triển. Những bước tiến như cải cách thuế, thành lập Kho bạc Nhà nước, xây dựng Luật Ngân sách nhà nước, tái cơ cấu nợ công, hiện đại hóa tài chính công và chuyển đổi số mạnh mẽ... là minh chứng cho vai trò trụ cột, tiên phong của ngành trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Ảnh: Dũng Minh

Năm 2025 còn là dấu mốc đặc biệt khi Bộ Tài chính chính thức vận hành theo mô hình tổ chức hợp nhất, trở thành cơ quan điều phối tổng thể các lĩnh vực tài chính, kế hoạch - đầu tư, bảo hiểm xã hội và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ máy hợp nhất không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng một cơ quan điều hành vĩ mô hiện đại, hiệu quả, dẫn dắt phát triển trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bộ Tài chính, ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành trong suốt 80 năm qua.

Với bề dày truyền thống và sứ mệnh mới trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ngành Tài chính hợp nhất được kỳ vọng sẽ tạo dựng một hệ thống chính sách hiệu quả, minh bạch, tiên phong đổi mới; một nền tài chính quốc gia thực sự hiện đại, công bằng, phát triển bao trùm, vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Nhưng hơn cả, đó là một nền tài chính luôn đồng hành với người dân, doanh nghiệp để cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.