Xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh giữa Việt Nam và Angola

(TBTCO) - Ngày 8/8/2025, tại thủ đô Luanda, Cộng hòa Angola, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi làm việc với Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Tư nhân và Xuất khẩu Angola (AIPEX), nhằm thúc đẩy hợp tác xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh của hai nước.

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng; cùng đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Angola.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cho biết, trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, Việt Nam và Angola đã đạt được thỏa thuận quan trọng về việc đẩy mạnh hợp tác trong xúc tiến đầu tư và thương mại. Các bộ, ngành Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm việc với lãnh đạo Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Tư nhân và Xuất khẩu Angola (AIPEX). Ảnh: Hồ Dung

Đánh giá hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam-Angola, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng và doanh nghiệp Angola tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, triển khai hiệu quả những thỏa thuận sẵn có như Biên bản ghi nhớ giữa Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) và Tập đoàn Sonangol, Tập đoàn Xuân Thiện cùng Cơ quan Dầu mỏ, Khí đốt và Nhiên liệu Sinh học Quốc gia Angola (ANPG) vừa ký kết dự án đầu tư nghiên cứu chung trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại Angola.

Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) trong các lĩnh vực ưu tiên và đang phối hợp lựa chọn các dự án cụ thể để sớm đưa vào thực hiện. Việt Nam có nhiều kinh nghiệm và năng lực triển khai các dự án dầu khí quy mô lớn, phức tạp, hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu và điều kiện tại Angola, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết.

Phó Thủ tướng đề nghị AIPEX hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, trước mắt là Tập đoàn Xuân Thiện, triển khai thành công các dự án tại Angola; đồng thời đề nghị Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) phối hợp cùng Tập đoàn Xuân Thiện và các đối tác thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Hồ Dung

Phát biểu đáp từ, đại diện AIPEX khẳng định, phía Angola luôn mong muốn và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường Angola, đầu tư, kinh doanh tại Angola.

Đại diện AIPEX cho biết Angola có chính sách đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam.