Giá vàng hôm nay (8/8): Vụt tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần

Giá vàng thế giới tăng 0,6% trong phiên giao dịch sáng nay – lên mức cao nhất trong 2 tuần. Trong nước, vàng miếng DOJI bật tăng mạnh lên mức 124,1 triệu đồng/lượng, vượt mức cao nhất kể từ đợt lập đỉnh vào giữa tháng 4-2025.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:28:43 sáng 08/08/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.392,09 USD/ounce, tăng 20,2 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,6% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,495 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá thị trường tự do, giá vàng thế giới có giá khoảng 108 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 8/8, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ổn định giá vàng miếng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 122,4 - 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu vàng khác, giao dịch ở mức 121,2 triệu đồng/lượng mua vào và 123,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, thời điểm hiện tại, các thương hiệu duy trì ổn định so với sáng qua. Chỉ có vàng nhẫn Phú Quý điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cũng đi ngang so với hôm qua, hiện giao dịch ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá vàng nhẫn so với rạng sáng qua, hiện giao dịch ở ngưỡng 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua, hiện niêm yết ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo

Các chuyên gia từ các định chế tài chính như Tierra, Goldman Sachs, UBS dự báo giá vàng thế giới tháng 8 dao động quanh ngưỡng 3.420 - 3.520 USD/ounce, có thể vượt mức 3.600 USD/ounce nếu Fed giảm lãi suất hoặc căng thẳng chính trị gia tăng.