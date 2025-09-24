Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3169/QĐ-BTC về việc công bố các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định số 3169/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới, 72 thủ tục sửa đổi, bổ sung và 32 thủ tục bị bãi bỏ. Các thủ tục được điều chỉnh bao trùm hầu hết lĩnh vực của thị trường chứng khoán, từ chào bán, phát hành chứng khoán, quản lý công ty đại chúng, quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh, đến hoạt động lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch.

Trong danh mục công bố kèm theo Quyết định số 3169/QĐ-BTC, nhiều nhóm thủ tục hành chính được điều chỉnh theo hướng minh bạch và thuận tiện hơn cho doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.

Ở mảng chào bán và phát hành chứng khoán, các thủ tục liên quan đến đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu hay phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được rút gọn về hồ sơ, đồng thời tăng cường yêu cầu công bố thông tin minh bạch.

Đối với công ty đại chúng, thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin hay hủy tư cách công ty đại chúng được chuẩn hóa, dễ tiếp cận hơn và phù hợp với chuẩn mực quản trị hiện đại.

Lĩnh vực quản lý quỹ và công ty quản lý quỹ cũng có nhiều thay đổi, từ thành lập quỹ mở, quỹ ETF đến sửa đổi điều lệ, quản lý tài sản và giám sát hoạt động, nhằm rút ngắn thời gian phê duyệt và thiết lập hành lang pháp lý chặt chẽ hơn.

Với chứng khoán phái sinh, các quy định tập trung vào đăng ký, niêm yết và giao dịch sản phẩm, bảo đảm tính minh bạch và an toàn cho thị trường đang phát triển này.

Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được sửa đổi, bãi bỏ

Riêng nhóm thủ tục về lưu ký, bù trừ và thanh toán được cập nhật theo hướng đồng bộ với hạ tầng công nghệ KRX và chuẩn bị cho cơ chế thanh toán bù trừ trung tâm (CCP), góp phần hiện đại hóa và nâng cao tính an toàn của hệ thống giao dịch.

Hai thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính là: Chào bán chứng quyền có bảo đảm và bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thực hiện.

Việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn tác động trực tiếp tới hoạt động của các tổ chức trên thị trường. Với doanh nghiệp, đặc biệt là công ty đại chúng và các tổ chức phát hành, quy trình chào bán, phát hành, đăng ký giao dịch sẽ trở nên rõ ràng, thống nhất hơn, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ.

Đối với các công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư tổ chức, những thay đổi trong quy định về lưu ký, bù trừ, thanh toán và quản lý tài sản sẽ góp phần giảm rủi ro vận hành, nâng cao khả năng quản trị minh bạch.

Ở góc độ nhà đầu tư cá nhân và khối ngoại, việc bãi bỏ một số thủ tục, đồng thời bổ sung cơ chế mới phù hợp thông lệ quốc tế, sẽ giúp cải thiện trải nghiệm khi tham gia thị trường. Việt Nam đang từng bước đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ FTSE Russell và MSCI, trong đó có yêu cầu về tính minh bạch, khả năng tiếp cận thông tin và mức độ bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Xem chi tiết Quyết định số 3169/QĐ-BTC tại đây./.