(TBTCO) - Theo Bộ Công thương, với quy mô dân số hơn 100 triệu người, dung lượng tiêu thụ trong nước năm 2024 ước đạt 5 - 5,5 tỷ USD đối với dệt may và khoảng 1 tỷ USD đối với giày dép. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm chất lượng cao ngày càng tăng, mở ra dư địa lớn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đó là thông tin tại Hội nghị “Phát triển thị trường trong nước ngành dệt may - da giày” do Bộ Công thương phối hợp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam tổ chức sáng 22/8.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), thời gian qua, nhiều chương trình kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kênh phân phối, đặc biệt qua thương mại điện tử, đã được triển khai rộng rãi. Cùng với đó là sự hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần đưa hàng hóa nội địa tiếp cận sâu rộng hơn với người tiêu dùng.

Khai thác thị trường trong nước - mở ra dư địa lớn cho ngành dệt may, da giày. Ảnh tư liệu

Thống kê cho thấy, với dân số hơn 100 triệu người, thị trường nội địa Việt Nam vẫn còn dư địa lớn cho hai ngành hàng chủ lực này. Riêng năm 2024, ước tính quy mô tiêu thụ trong nước đạt 5 - 5,5 tỷ USD đối với dệt may và khoảng 1 tỷ USD cho giày dép. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế là cơ hội lớn cho doanh nghiệp trong nước phát huy lợi thế, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu.

Các quốc gia dẫn đầu xuất khẩu dệt may, da giày gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc chiếm gần 40% thị phần toàn cầu, tiếp đến là Ấn Độ, Việt Nam… Điểm chung là họ đều có thị trường nội địa rất lớn, với nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh nhờ dân số đông và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khẳng định, việc tập trung khai thác thị trường trong nước không chỉ giúp doanh nghiệp ổn định đầu ra mà còn giúp người tiêu dùng tiếp cận với những sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu.

Đặc biệt, trong bối cảnh xuất khẩu gặp nhiều khó khăn từ các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc hay Trung Quốc, việc khai thác hiệu quả thị trường trong nước được đánh giá là hướng đi chiến lược để duy trì sản xuất ổn định và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Theo báo cáo hiệp hội, quy mô thị trường dệt may, da giày trong nước khoảng 6-6,5 tỷ USD, trong đó quần áo chiếm 5 tỷ USD, giày dép và túi xách 1,1 - 1,2 tỷ USD. Hiện 50% thị phần thuộc về thương hiệu ngoại, 50% còn lại là thương hiệu Việt, vừa là cơ hội, vừa là thách thức.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định: “Với quy mô 5 tỷ USD, 100 triệu dân và từng tăng trưởng 10% ở giai đoạn trước, thị trường nội địa hoàn toàn có thể chiếm 70 - 75% thị phần, nhưng để đạt được, cần sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và hiệp hội”.

Theo đó, Nhà nước cần hoàn thiện chính sách bảo vệ thị trường; doanh nghiệp phải chuyển từ gia công sang xây dựng thương hiệu, phát triển nội địa; hiệp hội có vai trò kết nối, vận động chính sách. Khi ba yếu tố này phối hợp, mục tiêu phát triển bền vững sẽ thành công, giúp Việt Nam vừa giữ vững vị thế xuất khẩu, vừa chiếm lĩnh thị trường nội địa.