(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi lô Kem nghệ E150 - Hộp 1 tuýp 20g quảng cáo không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên Phiếu công bố.

Theo đó, Cục Quản lý dược đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; Công ty TNHH Tân Hà Lan (Địa chỉ: Số 8, tổ 13, cụm III, phường Tây Hồ, Hà Nội). Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh (Lô F1, cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) sản xuất thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ E150 - Hộp 1 tuýp 20g, số tiếp nhận phiếu công bố 287/22/CBMP-BN, Số lô: 01, ngày sản xuất 2/1/2024; hạn dùng 1/2029.

Lý do thu hồi được đưa ra là lô sản phẩm có nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên Phiếu công bố.

Thu hồi lô Kem nghệ E150 - Hộp 1 tuýp 20g quảng cáo không phù hợp công dụng. Ảnh: TL.

Cụ thể, nhãn sản phẩm ghi "Cho làn da mịn trắng sáng như vầng Thái Dương", "vitamin E thiên nhiên"; nhãn hộp: "hết thâm"; nhãn tuýp: "giúp hết mụn", "hết rạn da, hết các vết thâm nám" ghi tên Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường chưa đáp ứng yêu cầu tại điểm đ khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Tân Hà Lan, Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; gửi báo cáo thu hồi về Cục trước 25/9/2025; trường hợp không loại bỏ yếu tố vi phạm (không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa) thì buộc tiêu hủy lô sản phẩm Kem nghệ E150 – Hộp 1 tuýp 20g theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP.

Rà soát nội dung ghi trên nhãn, hướng dẫn sử dụng đối với các lô khác đã sản xuất của sản phẩm vi phạm, trường hợp có lỗi tương tự như lô sản phẩm vi phạm nêu trên, công ty phải khẩn trương thông báo thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng và gửi báo cáo việc rà soát, thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý dược trước ngày 07/9/2025.