(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cụ thể, lô sản phẩm sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hàng Beaumore), tuýp 120g.

Trên nhãn ghi số tiếp nhận phiếu công bố: 000138/21/CBMP-HCM; số lô: HM25; ngày sản xuất: 2/1/2025; hạn dùng: 2/1/2028.

Sản phẩm do Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Thịnh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và đóng gói. Công ty có địa chỉ 30/110 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Quảng Ngãi lấy mẫu tại Mỹ phẩm Thương Trang, địa chỉ tại 74 Phan Đăng Lưu, phường Cẩm Thành, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra chất lượng.

Thu hồi toàn quốc 2 lô mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh: TL.

Mẫu thử chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sản phẩm thứ hai bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc là lô sản phẩm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulcer, hộp 1 tuýp 10g.

Trên nhãn ghi số tiếp nhận phiếu công bố: 15527/23/CBMP-HN; số lô: 071124; ngày sản xuất: 071124, hạn dùng: 071127.

Sản phẩm do Công ty cổ phần Fobelife (137/1A Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK (lô CN2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Hà Nội) sản xuất.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Bình Thuận - Sở Y tế Lâm Đồng lấy mẫu tại Quầy thuốc Phúc Khang, địa chỉ tại thôn Phú Sum, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra chất lượng.

Mẫu thử không đạt chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý dược đề nghị các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore và lô sản phẩm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulcer nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Thịnh, Công ty cổ phần Fobelife và Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo về Cục Quản lý dược trước ngày 18/9.