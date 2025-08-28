(TBTCO) - Từ sáng ngày 28/8 đến ngày 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia Km5+890 đường Trường Sa - Đông Anh - Hà Nội diễn ra Triển lãm "Không gian truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025" do UBND TP. Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian “Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025” là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa làng quê và đô thị, giữa di sản và công nghệ. Không gian được sắp đặt như một dòng chảy xuyên suốt từ quá khứ đến tương lai, nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống đã hun đúc nên bản sắc văn hóa Thăng Long, đồng thời hội tụ và lan tỏa các ý tưởng sáng tạo, tinh thần tiên phong và khát vọng vươn tầm của Thủ đô. Các không gian được chia thành 6 nội dung chính:

“Nét son Hà Nội” là không gian tôn vinh những giá trị thủ công mỹ nghệ truyền thống, được bồi đắp qua bao thăng trầm lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ gốm sứ, mây tre, sơn mài đến khảm trai, …mỗi sản phẩm trưng bày không chỉ phô diễn kỹ nghệ tinh xảo mà còn ẩn chứa sự sáng tạo, tâm huyết và tình yêu nghề của người thợ thủ công. Tất cả hòa quyện, tạo nên một nét son rực rỡ trong bức tranh văn hóa Hà Nội.

“Tinh hoa phố nghề” là không gian gặp gỡ giữa những nghệ nhân tài hoa - những “người lính thời bình” thầm lặng bảo vệ và truyền lửa cho nghề truyền thống. Tại đây, du khách được lắng nghe câu chuyện thăng trầm của nghề thủ công, cảm nhận tình yêu nghề mãnh liệt và khát vọng cháy bỏng lưu giữ tinh hoa hồn nghề mà cha ông xưa để lại.

Không gian “Công nghệ tiên phong” là nơi hội tụ những thành tựu nổi bật nhất của ngành công thương, từ các giải pháp trí tuệ nhân tạo, phần mềm quản lý thông minh, đến công nghệ số ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, xây dựng, bưu chính, viễn thông…

Những sáng kiến đột phá, công nghệ hiện đại và tư duy đổi mới sáng tạo chính là “chìa khóa vàng” mở ra một Hà Nội văn minh, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, tự tin sánh vai cùng các thủ đô tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

“Món quà Hà Nội” là nơi tôn vinh những hương vị đặc trưng của Thủ đô: cốm làng Vòng xanh mướt, giò chả Ước Lễ trứ danh, ô mai ngọt dịu,... Đây không chỉ là những món ngon làm say lòng thực khách, mà còn là những “món quà tinh thần” để bất kỳ ai khi ghé thăm Hà Nội cũng muốn mang về trao tặng người thân.

“Mạch nguồn văn hiến” là không gian tái hiện dòng chảy di sản đã âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt. Tại đây, công chúng được trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống như viết thư pháp, làm nón, làm quạt, nặn tò he, … những nét văn hóa bình dị nhưng ẩn chứa chiều sâu tinh thần của người Hà Nội...

“Làng trong phố” là không gian tái hiện hình ảnh làng quê Bắc Bộ giữa lòng đô thị hiện đại qua những cảnh sắc mộc mạc như cổng làng cổ, mái đình rêu phong, bức tường gốm bạc màu thời gian, tạo nên một không gian văn hóa đậm bản sắc văn hóa Thăng Long.