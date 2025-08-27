Lắp đặt 20 màn hình LED cỡ lớn phục vụ Nhân dân theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), TP. Hà Nội đã triển khai lắp đặt 20 màn hình LED cỡ lớn tại 19 địa điểm công cộng trọng điểm để phục vụ Nhân dân.

Theo thông tin Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa cho biết, các màn hình LED sẽ phát sóng trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, phim tư liệu lịch sử… giúp người dân và du khách dễ dàng theo dõi sự kiện trọng đại của đất nước từ nhiều khu vực khác nhau.

Việc bố trí hệ thống màn hình LED không chỉ tạo thuận tiện cho Nhân dân tiếp cận, mà còn góp phần giảm áp lực tập trung tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự trong những ngày lễ lớn.

Nhân dân, du khách quét mã để tra cứu vị trí các màn hình LED tại đây.

Công an Thành phố phát hành mã QR tra cứu vị trí màn hình LED để nhân dân, du khách chủ động lựa chọn điểm theo dõi phù hợp; đồng thời khuyến nghị mọi người không chen lấn, xô đẩy, không dừng đỗ phương tiện tùy tiện gây cản trở giao thông, cùng nhau xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thanh lịch, an toàn và thân thiện trong ngày hội lớn của dân tộc.

Cũng trong cuộc họp sáng 27/8, Tiểu ban Vật chất, hậu cần phục vụ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã họp báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ công tác đảm bảo hậu cần cho đại biểu; cung ứng, cấp phát nhu yếu phẩm; đảm bảo nguồn điện, vận tải; quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch… Đến nay, các nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu ban đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, bám sát các chỉ đạo của Thành phố và cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Sở Văn hóa và Thể thao đã hoàn thành công tác liên quan đến vật phẩm, quà tặng. Sở Công thương đã chuẩn bị đủ về cung ứng, cấp phát nhu yếu phẩm. Đến ngày 27/8 đã huy được động được hơn 838 nghìn cái bánh, 950.484 chai nước tinh khiết, 220.000 hộp sữa và 212.792 nước đóng chai các loại, vượt so phương án đề ra...

Phương án cấp phát nhu yếu phẩm cũng đã được phân công cụ thể, thời gian bàn giao nhu yếu phẩm hoàn thành trước thời điểm diễn ra Sơ duyệt Lễ kỷ niệm ngày 27/8, tổng duyệt ngày 30/8, Lễ diễu binh và diễu hành 2/9. Các đơn vị cũng xây dựng phương án vận chuyển trong điều kiện trời mưa và không mưa...

Quang cảnh cuộc họp của Tiểu ban Vật chất, hậu cần phục vụ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại diện Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết, đã chuẩn bị 80 xe du lịch để vận chuyển các đoàn Đại biểu theo phân công và đã có văn bản gửi tới 65 sở, ngành, đơn vị liên quan. Tổng công ty đã xây dựng lộ trình vận hành từ các điểm đón dự kiến đến khu vực Quảng trường Ba Đình và ngược lại cũng như tập kết xe chờ đón đại biểu khi kết thúc chương trình theo phương án tổ chức giao thông và kịch bản điều hành. Ngoài 4 điểm đón tập trung sẽ có thêm 12 điểm đón tại trụ sở các đơn vị đối với một số đơn vị có đủ số lượng người vận chuyển theo số xe.

Về quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch, Tổng công ty đang làm việc với Sở Du lịch Hà Nội thống nhất về số lượng đại biểu cần đưa đón từ Sân bay Nội Bài về khách sạn, từ khách sạn đến Quảng trường Ba Đình và ngược lại...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các đơn vị là phải bám sát chương trình, thực hiện đúng tiến độ, vận hành trơn tru, nhuần nhuyễn. Mọi vướng mắc phát sinh phải kịp thời thông tin, báo cáo để có biện pháp xử lý ngay, tránh để xảy ra sự cố. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát túi đựng rác kèm thông điệp "Vì Thủ đô xanh", góp phần nâng cao hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại trong mắt du khách và bạn bè quốc tế.

Trong tổ chức thực hiện, cần đề cao nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kiểm đếm". Mỗi nhiệm vụ phải được giao cụ thể, có trách nhiệm kiểm soát, giám sát và báo cáo, đảm bảo mọi khâu đều thông suốt. Đồng thời khuyến khích nguồn xã hội hóa, doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục đóng góp các điều kiện về nhu yếu phẩm, nguồn lực để phục vụ được đông đảo nhân dân./.