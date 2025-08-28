Lợi nhuận tăng trưởng, Nhựa Pha Lê đẩy mạnh kế hoạch phát hành riêng lẻ

(TBTCO) - Nhựa Pha Lê thông qua phương án chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu với mục tiêu huy động 200 tỷ đồng, gấp gần 2 lần thị giá hiện tại. Động thái diễn ra trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận nửa đầu năm 2025 tăng trưởng mạnh.

Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã Ck: PLP) mới thông qua nghị quyết triển khai phương án chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, công ty dự kiến huy động tổng cộng 200 tỷ đồng để tăng cường năng lực tài chính và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, mức giá chào bán cao gần gấp đôi so với thị giá cổ phiếu PLP đang giao dịch trên sàn chứng khoán, dao động quanh mốc 5.100 đồng/cổ phiếu tại ngày 27/8. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, với thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Ảnh: Nhựa Pha Lê.

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngân hàng, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho nhà máy sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao – lĩnh vực mà Nhựa Pha Lê đang đẩy mạnh đầu tư trong giai đoạn gần đây. Thời gian thực hiện chào bán dự kiến diễn ra trong năm 2025–2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Động thái huy động vốn diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Nhựa Pha Lê đang có nhiều tín hiệu tích cực. Theo báo cáo tài chính quý II/2025, doanh thu thuần của công ty đạt 683,7 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể đã giúp lợi nhuận gộp tăng vọt 5,5 lần lên 47,7 tỷ đồng. Dù chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng tăng khoảng 50%, tốc độ tăng doanh thu đã góp phần giảm bớt áp lực chi phí.

Sau khi khấu trừ các chi phí, Nhựa Pha Lê ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II/2025 đạt 7,7 tỷ đồng, giảm 51,2% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, công ty lý giải mức sụt giảm này do quý II năm ngoái ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Hoàng Gia Pha Lê, khiến lợi nhuận giai đoạn đó tăng cao bất thường.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Nhựa Pha Lê ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.244 tỷ đồng, tăng gần 41% so với mức 884 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm đạt 13,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.