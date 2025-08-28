Triển lãm “80 năm ngành Tài chính Việt Nam – Kiến tạo và Phát triển”

(TBTCO) - Từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Bộ Tài chính trưng bày gian Triển lãm với chủ đề “80 năm ngành Tài chính Việt Nam - Kiến tạo và Phát triển". Đây là hoạt động ý nghĩa diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm “Thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025)”.

Ngay trong ngày khai mạc triển lãm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã thăm quan các khu trưng bày.

Không gian trưng bày của Bộ Tài chính rộng 680m2 nằm tại vị trí H8, Nhà Kim Quy - Trung tâm Triển lãm Quốc gia khái quát lại quá trình hình thành, thành tựu nổi bật của ngành Tài chính trong 80 năm xây dựng và phát triển cùng đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (thứ 2 từ trái sang), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính tại Khu trưng bày "Kiến tạo và phát triển". Ảnh: Dũng Minh

Với hàng nghìn tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá, gian trưng bày triển lãm của Bộ Tài chính sẽ giới thiệu tới nhân dân và khách thăm quan các hình ảnh, hoạt động của Bộ Tài chính qua các thời kỳ bằng hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại mang tính sáng tạo cao. Qua đó khẳng định vai trò, sự lớn mạnh, những đóng góp to lớn của ngành Tài chính đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thăm gian trưng bày của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam. Ảnh: Dũng Minh

Không gian trưng bày Triển lãm của Bộ Tài chính là sự kết hợp giữa tính truyền thống và hiện đại: Ngoài không gian Khánh tiết trang trọng với Logo biểu trưng 80 năm ngành Tài chính Việt Nam đặt ngay phía trước Gian Triển lãm của Bộ Tài chính, cùng các hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành Tài chính, Triển lãm tập trung trưng bày không gian “Kiến tạo Phát triển” gồm 3 chủ đề chính: Tự hào Tài chính Việt Nam; Trí tuệ - Bản lĩnh; Tài chính Việt Nam: Kiến tạo và Phát triển.

Lãnh đạo Bộ Tài chính thăm gian trưng bày với chủ đề "Tự hào Tài chính Việt Nam". Ảnh: Đức Minh

Đáng chú ý, gian trưng bày Triển lãm của Bộ Tài chính còn bố trí khu vực trưng bày “Ngành Tài chính vững vàng bước vào Kỷ nguyên mới”.

Bên cạnh đó, tại khu vực H2 của Trung tâm Triển lãm Quốc gia có 16 gian hàng của 16 Tập đoàn, Tổng công ty Bộ Tài chính làm cơ quan đại diện chủ sở hữu, gồm: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tổng công ty Cà phê Việt Nam; Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Tổng công ty Lương thực miền Bắc; Tổng công ty Lương thực miền Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Bảo Việt; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Khu trưng bày của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Ảnh: Dũng Minh

Một số gian trưng bày của các tập đoàn, tổng công ty. Ảnh: Dũng Minh

Với chủ đề đầu tàu kinh tế, các gian hàng thể hiện vai trò chiến lược và trọng yếu của các Tập đoàn, Tổng công ty trong việc dẫn dắt các ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đóng góp vào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại Khu trưng bày của gian Triển lãm với chủ đề “80 năm ngành Tài chính Việt Nam - Kiến tạo và Phát triển:

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thăm khu trưng bày của Cục Thống kê. Ảnh: Đức Minh

Không gian tương tác trong lĩnh vựch tài chính - ngân sách nhà nước. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trải nghiệm với rô bốt. Ảnh: Đức Minh

Cán bộ của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam thăm gian trưng bày. Ảnh: Đức Minh

Khu trưng bày "Tài chính Việt Nam - Kiến tạo và phát triển. Ảnh: Đức Minh

Cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam thăm gian trưng bày "Tài chính Việt Nam - Kiến tạo và phát triển". Ảnh: Đức Minh

Lãnh đạo Bộ Tài chính thăm không gian tương tác tài chính số. Ảnh: Dũng Minh

Gian trưng bày "Những đột phá chiến lược trong lĩnh vực tài chính". Ảnh: Đức Minh

Thăm quan các gian trưng bày ngành Tài chính tiên phương trong chuyển đổi số, bao gồm: thống kê kinh tế - xã hội; tài chính - ngân sách nhà nước; thuế; hải quan. Ảnh: Dũng Minh