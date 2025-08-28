(TBTCO) - Trong tiến trình sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Kho bạc Nhà nước khu vực VII (tỉnh Thái Nguyên cũ và Cao Bằng cũ) đã chủ động điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm chi trả, thanh toán ngân sách nhà nước minh bạch, kịp thời.

Trước yêu cầu mới, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là bảo đảm chi thường xuyên cho cơ quan, đơn vị, nhất là các khoản chi lương, phụ cấp và an sinh xã hội, Kho bạc Nhà nước khu vực VII đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trong công tác tạm cấp dự toán ngân sách nhà nước, đồng thời trực tiếp hướng dẫn xã, phường, thị trấn thực hiện đăng ký, sử dụng tài khoản tại Kho bạc. Nhờ đó, hoạt động thu - chi của các đơn vị sau sáp nhập dần ổn định, đúng quy định.

Kho bạc Nhà nước khu vực VII giữ dòng chảy ngân sách thông suốt trong mô hình mới.

Trong lĩnh vực chi đầu tư phát triển, Kho bạc Nhà nước khu vực VII kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư công, phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các sở, ngành nhằm bảo đảm vốn được giải ngân đúng mục đích, góp phần đẩy nhanh tiến độ. Tính đến 15/8/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thái Nguyên đạt 15.446 tỷ đồng, bằng 62,4% kế hoạch. Tổng chi đạt 26.028 tỷ đồng, bằng 59,1% kế hoạch, trong đó vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 6.989/13.878 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ mới trong lĩnh vực Kho bạc được đơn vị chú trọng thông qua nhiều kênh như hệ thống công nghệ thông tin, giao dịch trực tiếp và niêm yết tại trụ sở, giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt, thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước khu vực VII cũng nâng cao chất lượng báo cáo phục vụ công tác quản lý, điều hành ngân sách; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao tinh thần phục vụ để tạo thuận lợi cho người dân và đơn vị khi giao dịch.

Với những kết quả đạt được, Kho bạc Nhà nước khu vực VII đang khẳng định vai trò “gác cửa” ngân khố quốc gia tại địa phương, giữ vững kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, hướng tới mục tiêu xây dựng Kho bạc số, sẵn sàng thích ứng linh hoạt với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.