(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động, nhu cầu đa dạng hóa các kênh tích lũy và đầu tư của người Việt cũng ngày càng gia tăng, phản ánh mong muốn của họ trong việc tối ưu hóa hiệu quả quản lý tài chính cá nhân. Nhiều người Việt, đặc biệt là giới trẻ có thu nhập ổn định, đang tìm kiếm giải pháp tài chính ngắn hạn - vừa an toàn, vừa hiệu quả thông qua các sản phẩm bảo hiểm - thay thế cho hình thức giữ tiền truyền thống.