(TBTCO) - Theo Cục Thống kê, 8 tháng năm 2025, cả nước có 128.182 doanh nghiệp thành lập mới và 81.060 doanh nghiệp quay lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 209.242 doanh nghiệp, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2024.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2025 tăng 0,05% so với tháng 7. Trong đó, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm. Bình quân 8 tháng năm 2025, CPI tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê, 8 tháng năm 2025, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 13,99 tỷ USD.
(TBTCO) - Ngày 9/9, Lễ Vinh danh Doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025 do Kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF (trực thuộc Công ty Cổ phần VCCORP) tổ chức, ghi nhận những đóng góp vượt trội của cộng đồng doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước trong năm 2024.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.
(TBTCO) - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, cơ quan này đang khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất lộ trình triển khai thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia; hoặc cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; hoặc lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (9/9) sau 2 phiên liên tiếp chịu áp lực bán cuối phiên, áp lực bán đã giảm khi VN-Index điều chỉnh về vùng giá quanh 1.610 điểm, tương ứng vùng giá thấp ngày 25/8/2025. Đầu phiên VN-Index tiếp tục giảm điểm với thanh khoản thấp, dần phân hóa. Thị trường sau đó nổ lực phục hồi dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản.
(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai lấy lại đà tăng điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 9/9. Mức tăng của các hợp đồng tương đối lớn tương tự như mức tăng của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng cải thiện so với phiên giao dịch liền trước.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động, nhu cầu đa dạng hóa các kênh tích lũy và đầu tư của người Việt cũng ngày càng gia tăng, phản ánh mong muốn của họ trong việc tối ưu hóa hiệu quả quản lý tài chính cá nhân. Nhiều người Việt, đặc biệt là giới trẻ có thu nhập ổn định, đang tìm kiếm giải pháp tài chính ngắn hạn - vừa an toàn, vừa hiệu quả thông qua các sản phẩm bảo hiểm - thay thế cho hình thức giữ tiền truyền thống.
(TBTCO) - Phát biểu tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển" diễn ra chiều 9/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ đây là dịp đặc biệt để ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò của Quốc hội; đồng thời định hướng xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, pháp quyền và gắn bó mật thiết với nhân dân.
(TBTCO) - Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) 57.303 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2024. Chỉ sau 8 tháng, địa phương đã thu ước đạt 47.093 tỷ đồng, bằng 85% dự toán Trung ương giao và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ rệt từ việc nâng cao chất lượng quản lý, điều hành thu, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để cán đích kế hoạch năm.
(TBTCO) - Trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh tật, họ cũng đặt ra kỳ vọng ngày càng cao đối với vai trò của tư vấn viên bảo hiểm.
Sáng sớm ngày 8/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.236 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở mức 97,74.
Sáng sớm ngày 7/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.248 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,62%, hiện ở mức 97,74.
Giá heo hơi hôm nay (9/9) tiếp tục tăng mạnh ở cả ba miền. Mức điều chỉnh dao động trong khoảng 1.000 - 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Hiện giá thu mua heo hơi phổ biến từ 55.000 đồng/kg đến 60.000 đồng/kg.
Sau phiên quay đầu giảm, sáng nay giá vàng thế giới bật tăng mạnh. Ngược chiều với giá vàng thế giới, trong nước, tại thời điểm hiện tại, giá vàng miếng được các doanh nghiệp đồng loạt giảm sâu, giá vàng nhẫn giảm ở một vài thương hiệu, còn lại giữ nguyên so với hôm qua.
Sáng sớm ngày 9/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.236 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,32%, hiện ở mức 97,45.
(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 9, tỷ giá ở mức 26.380 VND/USD, giảm nhẹ so với thời điểm Ngân hàng Nhà nước bán USD kỳ hạn can thiệp nhưng vẫn cao hơn 3,45% so với cuối năm 2024. Trước bối cảnh này, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, cân bằng hợp lý với lãi suất; quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối, ổn định giá trị VND.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Thanh tra Chính phủ khẩn trương lập kế hoạch và triển khai thanh tra hoạt động kinh doanh vàng. Được biết, Đoàn thanh tra được chỉ đạo thành lập ngay trong ngày 9/9, kết quả phải báo cáo trong tháng 9, với tinh thần xử lý “không khoan nhượng” các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng.
Giá lúa gạo hôm nay (8/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.700 - 7.850 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg….
(TBTCO) - Năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức khi Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo thường trong 60 ngày từ 1/9, cùng sự sụt giảm giá trị xuất khẩu 17,5% trong 8 tháng đầu năm. Dù vậy, cơ hội mở rộng thị trường đang mở ra để ổn định ngành gạo.
(TBTCO) - Theo báo cáo Cập nhật Kinh tế Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 8/9, tại Hà Nội, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng trong năm 2025. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn còn bất định và phụ thuộc vào diễn biến thương mại toàn cầu.
(TBTCO) - Sáng 6/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Sky Career Day 2025 - Ngày hội tuyển dụng lớn của Vietjet đã thu hút gần 1.000 ứng viên trong nước và quốc tế đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia… tham dự. Tại sự kiện, các ứng viên với ước mơ chinh phục bầu trời cùng Vietjet đã tham dự các vòng tuyển chọn, phỏng vấn trực tiếp và tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp trong ngành hàng không.
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2025, chính thức ghi dấu mốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua. Sự kiện hợp nhất với TP. Hồ Chí Minh tạo không gian, động lực phát triển kinh tế - xã hội mới cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu...
(TBTCO) - Thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực quan trọng, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững và vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thương mại toàn cầu.