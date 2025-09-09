(TBTCO) - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ phiên họp chuyên đề tháng 9/2025 để thảo luận, cho ý kiến về báo cáo đánh giá tình hình triển khai và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 2 tháng triển khai. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì.

Báo cáo từ Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Tài chính) cho thấy, sau hơn 2 tháng triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Bộ Tài chính đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư; kịp thời ban hành các Quyết định, văn bản phân công cụ thể cho các đơn vị trực thuộc; đồng thời ban hành Công điện và văn bản đôn đốc, quán triệt các địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.

Đảm bảo thông suốt và hiệu quả sau 2 tháng vận hành

Theo đó, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện tại Tờ trình số 475/TT-BTC ngày 08/8/2025 về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 đối với 08 dự án luật, nghị quyết do Bộ chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 10 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Để bảo đảm điều kiện cho các địa phương thực thi nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền (bao gồm nguồn nhân lực, tài chính, quản trị…), Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Về kinh phí chi trả chính sách, tính đến nay ngân sách trung ương đã bổ sung 113.482,2 tỷ đồng cho 31 bộ, cơ quan trung ương và cho 23 địa phương sau sắp xếp. Đến hết ngày 4/9, số kinh phí đã chi trả đạt 92.346 tỷ đồng cho 82.335 đối tượng.

Bộ Tài chính cũng chủ động báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 196/2025/QH15 ngày 17/5/2025, bổ sung 44 nghìn tỷ đồng dự toán ngân sách trung ương năm 2025 để chi trả chế độ.

Trường hợp nhu cầu kinh phí phát sinh vượt mức, Quốc hội cho phép Chính phủ được sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo quyết liệt triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khẩn trương đưa bộ máy mới vào vận hành để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tập trung xây dựng các nghị định, thông tư nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền khi địa phương chuyển đổi từ mô hình 3 cấp sang 2 cấp.

Trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị, trực tiếp làm việc tại các xã vận hành theo mô hình mới, cử cán bộ xuống cơ sở để tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn địa phương thực hiện.

Đẩy mạnh xử lý vướng mắc tại các xã, phường

Dù vậy, theo báo cáo của các đơn vị, dù các bộ, ngành và địa phương có nhiều cố gắng, song vẫn còn tồn tại vướng mắc ở cấp cơ sở, đặc biệt là xã, phường.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ rõ, một số địa phương có chuyển động chậm, chưa kịp thời. Theo dõi từ hệ thống Kho bạc Nhà nước cho thấy, tại nhiều địa phương, xã và một số tổ chức vẫn chưa mở tài khoản; nhiều nơi chưa thực hiện thủ tục rút tiền trả lương, tập trung chủ yếu ở một số địa phương.

Theo đó, tại nhiều địa phương khi tiến hành phân bổ lại dự toán, nguồn tiền không phát sinh thêm mà chỉ sắp xếp, điều chỉnh lại thông qua Hội đồng nhân dân, song do Hội đồng chưa họp nên chưa thể triển khai. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị không có cán bộ đủ điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng để làm thủ tục mở tài khoản và rút tiền.

Cùng với đó, trang thiết bị làm việc, hệ thống đường truyền, máy tính ở một số nơi còn thiếu hoặc chậm được trang bị. Nguyên nhân, vấn đề được đặt ra liệu do chưa có kinh phí, do quy trình thủ tục đấu thầu, đấu giá kéo dài hay do chưa chủ động triển khai.

Về vấn đề này, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân cho biết, các văn bản, công văn, thủ tục liên quan đến quản lý tài chính do ngành Tài chính ban hành khá đầy đủ, nhưng việc tổ chức bộ máy ở cấp xã, phường lại thiếu tính thống nhất.

Theo Giám đốc Kho bạc Nhà nước, thực tế tại Đông Nam Bộ, với hơn 400 xã, trong một cuộc họp buổi sáng đã có 23 xã phát biểu ý kiến thì có tới 17 ý kiến khác nhau, vấn đề nổi bật là cách xác định đơn vị sử dụng ngân sách, có nơi coi từng phòng là một đơn vị, trong khi nơi khác gộp chung cả văn phòng thành một đơn vị sử dụng ngân sách.

Quan điểm của lãnh đạo cấp xã cũng khác nhau. Khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã am hiểu tài chính thì thường muốn tập trung toàn bộ vào một tài khoản để dễ quản lý và điều hành. Ngược lại, nếu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã không nắm rõ nghiệp vụ tài chính thì lại có xu hướng phân giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, dẫn tới sự thiếu nhất quán trong triển khai./.