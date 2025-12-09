(TBTCO) - Tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định, dòng vốn ngoại đang trở lại đầy ấn tượng khi vốn góp, mua cổ phần tăng tới 50,7% trong 11 tháng. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường M&A Việt Nam đã bước vào vận hội mới, mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ giai đoạn 2026 - 2030.

Việt Nam củng cố vị thế điểm đến đầu tư hàng đầu

Phát biểu tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2025 với chủ đề “Vị thế mới, Vận hội mới”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết: "Năm 2025, dự kiến, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt khoảng 8%, con số tăng trưởng mà kể từ năm 2007, chúng ta mới đạt được. Mức tăng trưởng cao này cũng đã đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế, sau một giai đoạn gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và biến động địa chính trị toàn cầu".

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chia sẻ tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2025.

Ảnh: Lê Toàn

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, 5 năm qua, đặc biệt là trong năm 2025, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, dự kiến, cả 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Qua 11 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký (bao gồm cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần) đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, vốn đăng ký mới đạt 15,956 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, vốn điều chỉnh đạt 11,617 tỷ USD, tăng 17%; còn vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt trên 6,117 tỷ USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Sự gia tăng mạnh mẽ của vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đã cho thấy sự sôi động trở lại của thị trường M&A Việt Nam trong năm 2025, dù đây mới chỉ là góc nhìn từ dòng vốn đầu tư quốc tế. Trên thị trường M&A Việt Nam, theo tôi được biết, các nhà đầu tư Việt Nam vẫn đang tiếp tục giữ vị thế quan trọng, trong bối cảnh những năm qua, dòng đầu tư quốc tế có xu hướng thận trọng hơn" - Thứ trưởng nói.

Giờ đây, khi kinh tế thế giới dần ổn định hơn, khi kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao và bền vững, các nhà đầu tư nước ngoài đang dần quay trở lại, với các thương vụ trị giá hàng trăm triệu USD.

Việt Nam nói chung, thị trường M&A Việt Nam nói riêng, vẫn luôn được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là một thị trường an toàn, hấp dẫn, giàu tiềm năng. Các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước vẫn đặt nhiều niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, cũng như tiềm năng và cơ hội của điểm đến đầu tư Việt Nam. Thậm chí, trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến chiến lược của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, là mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, AI…

Ngay trong lĩnh vực này, các hoạt động M&A cũng đang diễn ra. Cả NVIDIA và Qualcomm đều đã mua lại cổ phần từ các tập đoàn trong nước để triển khai các hoạt động R&D và phát triển lĩnh vực AI tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, không chỉ đầu tư nước ngoài, kinh tế phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ cũng đã thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp trong nước. Cộng hưởng với “đòn bẩy” quan trọng là Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, khu vực tư nhân trong nước đang có cơ hội thuận lợi chưa từng có để tăng tốc, phát triển.

Sự phát triển của khu vực tư nhân trong nước cũng góp phần quan trọng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, bởi ngày càng nhiều doanh nghiệp ngoại muốn bắt tay với doanh nghiệp nội để thực hiện các kế hoạch đầu tư, sản xuất - kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân trong nước càng ngày càng trở thành một thành tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường M&A Việt Nam.

Chính sách đột phá mở đường cho M&A

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho rằng, Việt Nam đang bắt đầu bước vào chặng đường phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Để thúc đẩy tăng trưởng, một trong những giải pháp được đẩy mạnh là huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, trong đó đầu tư nước ngoài là một nguồn lực quan trọng.

"Chúng tôi đang xây dựng Đề án Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và Đề án Thu hút vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới, với các định hướng về thể chế, chính sách thông thoáng, hấp dẫn, vượt trội" - Thứ trưởng cho biết.

Cộng hưởng với nỗ lực sửa đổi các luật Đất đai, Quy hoạch, Đầu tư, các luật thuế, bao gồm Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Quản lý thuế… trong đó có các quy định về ưu đãi đầu tư, đơn giản hóa quy trình, thủ tục đầu tư… môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam sẽ tiếp tục được cải thiện, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy dòng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam, cũng như thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân trong nước.

Việt Nam đang bắt đầu bước vào chặng đường phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh minh hoạ.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, Việt Nam sẽ giữ vững vị thế top đầu trong khu vực về thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên phong, như bán dẫn, AI… Trong đó, M&A tiếp tục là một kênh dẫn vốn quan trọng. Các nhà đầu tư nước ngoài, từ Mỹ, châu Âu và cả các nhà đầu tư truyền thống của Việt Nam, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan… vẫn đang rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam thông qua hình thức này.

Việt Nam đang ở vào thời điểm quan trọng để tăng tốc, phát triển. Để đất nước có thể bước vào kỷ nguyên mới, hàng loạt quyết sách quan trọng cũng đã được ban hành và triển khai. Trong đó, dấu ấn mạnh mẽ nhất chính là “bộ tứ trụ cột”, bao gồm các nghị quyết về phát triển khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế và đổi mới pháp luật mà Bộ Chính trị đã ban hành.

"Ngoài “bộ tứ chiến lược” này, Bộ Chính trị cũng đã ban hành các nghị quyết về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Một nghị quyết tương tự về phát triển doanh nghiệp nhà nước cũng đang được dự thảo. Và như tôi đã nói ở trên, sẽ có một nghị quyết về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Năm 2025, Việt Nam cũng đã hoàn thành cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tất cả đang mở ra không gian tăng trưởng, phát triển mới đất nước trong kỷ nguyên mới./.