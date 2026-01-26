VIMC đặt mục tiêu doanh thu 22.186 tỷ đồng và lãi trước thuế 3.236 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Năm 2026, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đề ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với sản lượng vận tải biển đạt 23,7 triệu tấn, sản lượng hàng thông qua cảng biển 180,1 triệu tấn; doanh thu 22.186 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3.236 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bằng Tiên

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của VIMC vào sáng ngày 26/1/2026 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhìn nhận, năm 2025, tình hình sản xuất kinh doanh của VIMC được đẩy mạnh trong bối cảnh chịu nhiều bất ổn về xung đột địa chính trị trên thế giới, chính sách thuế quan, tỷ giá, lãi suất, thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác liên tục của các cảng biển...

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, đoàn kết của VIMC trong việc triển khai các giải pháp đa dạng hóa thị trường, linh hoạt sản xuất kinh doanh, đóng góp thực hiện kết quả năm nay và giai đoạn 2021 - 2025, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng, sản lượng vận tải biển, doanh thu và lợi nhuận của tổng công ty đều có bước tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, sản lượng vận tải biển 21,5 triệu tấn, đạt 111% cùng kỳ năm 2024, đạt 101% kế hoạch năm 2025; doanh thu hợp nhất 20.475 tỷ đồng, đạt 106% so cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận hợp nhất 3.079 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2025.

Đánh giá năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, Thứ trưởng Tuấn cho rằng, nhà nước tập trung phát triển thành những tập đoàn mạnh đóng góp then chốt chiến lược kinh tế, trong đó có lĩnh vực vận tải và logistics của VIMC.

VIMC cần quán triệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong của doanh nghiệp nhà nước, chủ động triển khai phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được giao, tạo tiền đề cho giai đoạn 2026 - 2030. Bộ Tài chính đang rà soát và giao chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu lợi nhuận cho VIMC vào cuối tháng 1/2026.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cũng yêu cầu VIMC đẩy mạnh đổi mới sắp xếp theo hướng tinh gọn, đổi mới quản trị, tăng cường giám sát, thoái vốn và sử dụng hiệu quả vốn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, gắn nhiệm vụ người đứng đầu; đổi mới công tác đầu tư, ưu tiên nguồn lực Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là dự án có quy mô lớn, mang tính chiến lược quốc gia; rà soát các dự án và kế hoạch đầu tư; xác định khoa học công nghệ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là cốt lõi trong sản xuất kinh doanh nhằm tăng sức cạnh tranh, tham gia sâu và vững chắc hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu…

Theo ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIMC, năm 2026, Tổng công ty phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề tăng trưởng, bứt phá cho VIMC bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên VIMC đề ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay với sản lượng vận tải biển đạt 23,7 triệu tấn, sản lượng hàng thông qua cảng biển 180,1 triệu tấn; doanh thu 22.186 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3.236 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tài chính năm 2025. Ảnh: Bằng Tiên

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch VIMC Nguyễn Cảnh Tĩnh cho biết, Tổng công ty đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững đối với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phát triển thị trường và khách hàng; phát triển mạnh các dịch vụ logistics tích hợp dựa trên hệ sinh thái “kiềng 3 chân” gồm: cảng biển-vận tải biển-logistics đồng bộ, tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng cường sức cạnh tranh cốt lõi của VIMC trên thị trường; đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng logistics và đội tàu để tạo bước đột phá về năng lực khai thác và hiệu quả vận hành; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực cốt lõi cho sự phát triển, tạo ra không gian tăng trưởng mới và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Đưa ra các giải pháp trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026, theo ông Lê Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc VIMC, Tổng công ty liên tục theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hải, sẵn sàng triển khai các giải pháp ứng phó với biến động; tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ logistics tích hợp cũng như phát triển các dịch vụ mới, dịch vụ ngoài truyền thống để tăng trưởng sản lượng, doanh thu; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế liên quan đến thủ tục đầu tư, đảm bảo tiến độ và vượt tiến độ các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, kho bãi, thiết bị... nâng cao năng lực khai thác, mở rộng quy mô.

“VIMC thúc đẩy văn hóa lấy con người làm trung tâm; xây dựng đội ngũ nhân sự tinh, giản, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, khai thác; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hoá trách nhiệm trong tổ chức thực hiện đi đôi với kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý” - ông Trung khẳng định.

Theo báo cáo của VIMC, năm 2025, hoạt động cảng biển cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như căng thẳng chính trị toàn cầu, biến động giá cước vận chuyển, tái cấu trúc liên minh giữa các hãng tàu, hay chính sách thuế quan thay đổi liên tục, tình hình mưa bão kéo dài trong năm. Đặc biệt, các dự án cảng biển tiếp tục được nâng cấp, đầu tư mới và đưa vào khai thác tại nhiều khu vực trên toàn quốc khiến tình trạng dư cung và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Trong bối cảnh thị trường biến động khó lường, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt với khối các đơn vị tư nhân, Hội đồng quản trị, Ban điều hành VIMC quyết liệt chỉ đạo, quán triệt mục tiêu cao nhất phải giữ vững được thị trường, thị phần khách hàng; ưu tiên nguồn lực cho công tác phát triển thị trường, marketing tập trung và phát triển logistics tích hợp.

Cụ thể, VIMC đã tiếp tục tái cấu trúc mạnh mẽ đội tàu, thanh lý các tàu già, cũ hoạt động kém hiệu quả và từng bước đầu tư phát triển đội tàu mới dưới nhiều hình thức phù hợp với diễn biến thị trường; theo dõi, cập nhật và dự báo diễn biến thị trường để kịp thời điều chỉnh linh hoạt trong hoạt động khai thác; tận dụng mọi cơ hội để phát triển thêm nhiều tuyến dịch vụ container mới; hợp tác với nhiều hãng tàu, đối tác lớn được duy trì và củng cố tạo cơ sở để VIMC tiếp tục mở rộng hoạt động của mình trong khu vực và trên thế giới.

Ngoài ra, các dự án trọng điểm của VIMC đã được đẩy mạnh triển khai như: Dự án đầu tư xây dựng bến container số 3, số 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến Cảng Lạch Huyện, Hải Phòng); Dự án Cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh); Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu (Đà Nẵng)./.