Từ chiều 25/9, giá xăng giảm từ 368 đồng - 443 đồng/lít

(TBTCO) - Từ 15h00 chiều ngày 25/9, giá các loại xăng đồng loạt giảm theo quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công thương - Tài chính.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.618 đồng/lít, giảm 368 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 547 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 20.165 đồng/lít, giảm 443 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.658 đồng/lít, giảm 47 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 18.628 đồng/lít, tăng 84 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.209 đồng/kg, tăng 79 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ chiều 15/9, giá xăng giảm từ 368 đồng - 443 đồng/lít. Ảnh minh họa

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/9/2025 - 24/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/9/2025 và kỳ điều hành ngày 25/9/2025 là: 78,604 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,950 USD/thùng, tương đương giảm 2,42%); 80,474 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,202 USD/thùng, tương đương giảm 2,66%); 87,274 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,562 USD/thùng, tương đương tăng 0,65%); 87,902 USD/thùng dầu diezen 0,05S (giảm 0,176 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 404,720 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,134 USD/tấn, tương đương tăng 0,78%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).