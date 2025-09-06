Ngày 6/9: Giá gạo trong nước giảm nhẹ, xuất khẩu giữ vững ở mốc cao

Giá lúa gạo thị trường trong nước có xu hướng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay; gạo nguyên liệu xuất khẩu cũng giảm nhẹ, riêng gạo xuất khẩu Việt Nam vẫn neo cao.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục neo ở mức cao

Thị trường trong nước

Giá gạo nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận đi ngang. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 hiện duy trì ở mức 7.700 – 7.900 đồng/kg; gạo OM 18 duy trì ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; OM 380 ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; IR 504 hiện ở mức 7.700 – 7.850 đồng/kg; CL 555 duy trì ổn định khoảng 7.750 – 7.900 đồng/kg; IR 50404 hiện ở mức 8.500 – 8.600 đồng/kg,… giảm 50–100 đồng/kg so với phiên giao dịch trước

Tại các chợ dân sinh, mặt hàng gạo bán lẻ chững giá. Cụ thể, gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thường hiện ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất với giá 28.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi. Cụ thể, nếp 3 tháng khô ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 (khô) duy trì ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi hiện ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Tại An Giang, giao dịch mua bán khá, giá gạo ít biến động. Tại khu vực Lấp Vò (Đồng Tháp), kho mua đều, giá vững. Tại khu vực Sa Đéc (Đồng Tháp), lượng gạo về các bến ít, kho mua chậm, giá gạo ổn định.

Kênh chợ Sa Đéc (Đồng Tháp), về lượng ít, giá vững. Tại An Cư - Đồng Tháp, giao dịch mua bán đều, nhiều kho đã mua lại, giá tương đối ổn định.

Riêng mặt hàng phụ phẩm không biến động. Cụ thể, tấm OM 5451 dao động trong khoảng 7.150 – 7.250 đồng/kg; giá cám khô hiện ở mức 6.250 – 6.350 đồng/kg; giá trấu hiện duy trì ở mức 1.400 - 1.500 đồng/kg.

Đối với giá lúa, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá ổn định so với ngày hôm qua. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 (tươi) cũng ổn định trong khoảng 6.100 – 6.200 đồng/kg; IR 50404 (tươi) hiện ở mức 5.700 – 5.800 đồng/kg, còn OM 380 giữ ở mức 5.700 – 5.900 đồng/kg; OM 5451 (tươi) thu mua trong khoảng 5.900 – 6.000 đồng/kg; OM 18 (tươi) ở mức 6.000 – 6.200 đồng/kg; Nàng Hoa 9 duy trì quanh mức 6.100 – 6.200 đồng/kg.

Thị trường xuất khẩu

Tại Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo thơm 5% tấm vẫn neo ở mức 455 - 460 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm giữ ở mức 389 USD/tấn. Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong số các quốc gia xuất khẩu hàng đầu, phản ánh lợi thế cạnh tranh của gạo Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch hiện khá trầm lắng do nguồn cung hạn chế. Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long đang trong giai đoạn hoàn tất gieo trồng vụ Thu Đông, kỳ vọng bổ sung nguồn cung trong thời gian tới.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan ổn định ở mức 355 USD/tấn. Một thương nhân tại Bangkok nhận định: “Giá có thể còn giảm nữa. Khách hàng trì hoãn quyết định mua, chờ giá hạ và chỉ đặt hàng khi thực sự cần, trong khi nguồn cung từ Ấn Độ vẫn khá dồi dào”.

Theo Reuters, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm khi đồng rupee rơi xuống mức thấp kỷ lục. Một thương nhân tại Kolkata cho biết, sự biến động mạnh của đồng rupee trong những tuần gần đây đã buộc các nhà xuất khẩu Ấn Độ phải điều chỉnh giá. Hiện gạo đồ 5% tấm của nước này được chào bán ở mức 367 - 371 USD/tấn, thấp hơn so với 371 - 376 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm cũng giảm, xuống mức 361 - 366 USD/tấn.

Bên cạnh đó, Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu thu mua 46,45 triệu tấn gạo vụ mới từ nông dân, nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước./.