SGATAR - giúp ngành Thuế Việt Nam tiếp cận phương pháp quản lý thuế hiện đại

(TBTCO) - Hội nghị cấp cao SGATAR là sự kiện thường niên dành cho lãnh đạo cao nhất của các cơ quan thuế thuộc khối SGATAR. Việc tham gia SGATAR đã nâng cao vị thế của Việt Nam trong diễn đàn khu vực về chính sách và quản lý thuế, tạo điều kiện cho ngành Thuế tiếp cận và nắm bắt các phương pháp quản lý thuế hiện đại.

Hội nghị cấp cao thường niên SGATAR lần thứ 54 được tổ chức vào các ngày từ 16 - 18/9 tại thành phố Brisbane (Australia). Dự hội nghị, Đoàn công tác Cục Thuế Việt Nam do Phó Cục trưởng Mai Sơn dẫn đầu. Hội nghị SGATAR năm 2025 có 18 đoàn đại biểu của khối SGATAR đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Rob Heferen - Tổng cục trưởng Cơ quan Thuế Australia khẳng định, hội nghị là diễn đàn quan trọng để các nước thành viên tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt quan hệ hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản lý thuế trong khu vực.

Đại diện nước chủ trì SGATAR lần thứ 54, ông Rob Heferen - Tổng cục trưởng Cơ quan Thuế Australia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vân Anh

Diễn đàn SGATAR mà tiền thân là Nhóm nghiên cứu về quản lý thuế châu Á - Thái Bình Dương được Hội nghị Bộ trưởng các nước Đông Nam Á về Phát triển kinh tế (SEAMCED) lần thứ 5 thành lập vào năm 1970 với mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế giữa các nước thành viên để không ngừng cải cách và nâng cao hiệu quả quản lý hành chính thuế.

Ông Rob Heferen khẳng định, sau 54 lần được tổ chức, các nước thuộc khối SGATAR trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng tăng cường tính thống nhất về chính sách và quản lý các sắc thuế nội địa giữa các thành viên thông qua việc thúc đẩy hợp tác, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, sáng kiến giải quyết các thách thức đặt ra với công tác quản lý thuế tại các nước thành viên. Điển hình như việc xác định giá chuyển nhượng của công ty đa quốc gia, thuế với nền kinh tế kỹ thuật số, trao đổi thông tin để chống lại tình trạng trốn thuế quốc tế…

Qua từng giai đoạn, các thành viên SGATAR ngày càng được mở rộng thông qua việc kết nạp các thành viên mới. Tại hội nghị lần này, với việc kết nạp Fiji, các cơ quan quản lý thuế của các thành viên Diễn đàn SGATAR đã tăng lên thành 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Australia, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam, Macao (Trung Quốc), Mông Cổ, Papua New Guinea, Campuchia, Lào và Fiji.

Đối với Việt Nam, quốc gia chính thức trở thành thành viên SGATAR từ Hội nghị cấp cao thường niên lần thứ 33 tại Hàn Quốc vào năm 2003, qua 21 kỳ tham dự các Hội nghị cấp cao SGATAR, Việt Nam đã tham gia và hưởng nhiều lợi ích từ các hoạt động SGATAR do các nước khác chủ trì, từ trợ giúp của cơ quan thuế các nước thành viên. Việc tổ chức các hội thảo/khóa đào tạo tại Việt Nam là nghĩa vụ của thành viên, đồng thời cũng là hoạt động góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với cơ quan thuế các nước thành viên SGATAR nhằm đáp ứng các nhu cầu của ngành Thuế trong bối cảnh hội nhập.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn và lãnh đạo cơ quan thuế các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng đại diện các tổ chức tài chính quốc tế tại phiên khai mạc. Ảnh: Vân Anh

Việc tham gia SGATAR đã nâng cao vị thế của Việt Nam trong diễn đàn khu vực về chính sách và quản lý thuế, tạo điều kiện cho ngành Thuế tiếp cận và nắm bắt các phương pháp quản lý thuế hiện đại, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm để hoàn thiện quản lý thuế và cải cách thuế, tăng cường các mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực thuế.

Hội nghị cấp cao thường niên SGATAR sẽ có cuộc họp quan trọng cấp Tổng cục trưởng nhằm cập nhật các vấn đề nổi bật về quản lý thuế trong năm tại từng nước thành viên, trao đổi các vấn đề và thách thức liên quan tới vấn đề thuế trong khu vực và quốc tế, quan điểm và phương hướng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế trong SGATAR.

Tại phiên khai mạc, hội nghị đã thông qua một số nội dung quan trọng, gồm công bố Fiji chính thức gia nhập SGATAR, trở thành thành viên thứ 19 của khối; Tổng cục trưởng Cơ quan Thuế Australia được bầu làm Chủ tịch SGATAR lần thứ 54; các Trưởng đoàn thống nhất thông qua chương trình làm việc chính thức và các quy định tổ chức của Hội nghị năm 2025.

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra các phiên thảo luận chuyên sâu về những vấn đề quan trọng trong quản lý thuế khu vực và cập nhật các xu hướng thuế quốc tế năm 2025.

Nội dung thảo luận tại Diễn đàn của các Trưởng đoàn sẽ tập trung vào 3 chủ đề chính, bao gồm: xử lý tội phạm thuế và phát hiện gian lận thuế; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế; cập nhật cải cách thuế.

Theo kế hoạch, tại phiên họp sáng nay, ngày 17/9, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn sẽ tham gia thảo luận chủ đề 3: Cập nhật cải cách thuế. Cụ thể, Phó Cục trưởng Mai Sơn sẽ chia sẻ tình hình và định hướng cải cách thuế tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Bên cạnh các phiên làm việc của Diễn đàn Trưởng đoàn, trong 3 ngày, Ban tổ chức hội nghị sẽ tổ chức các cuộc họp cấp kỹ thuật tập trung vào 3 nhóm chủ đề trọng tâm: xác định giá chuyển nhượng liên quan đến giao dịch dịch vụ nội bộ tập đoàn; thách thức từ việc số hóa quản lý thuế; quản lý rủi ro tuân thủ thuế - cải thiện tuân thủ trong thị trường doanh nghiệp nhỏ./.