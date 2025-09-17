(TBTCO) - Chính phủ và Bộ Tài chính cam kết mạnh mẽ với cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài rằng, các chính sách luôn hướng tới sự minh bạch, công bằng; môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện với mục tiêu “đôi bên cùng có lợi”, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi công bằng cho nhà đầu tư, để Việt Nam là điểm đến đầu tư dài hạn, bền vững. Đây là khảng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2025 tại London, Vương quốc Anh ngày 16/9.