(TBTCO) - Sau sáp nhập, Thuế tỉnh Đắk Lắk đối mặt thiếu hụt nhân lực nhưng vẫn đạt kết quả thu ngân sách ấn tượng, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Bằng đào tạo khẩn cấp, ứng dụng công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vùng sâu, ngành thuế không chỉ ổn định bộ máy mà còn dự kiến vượt kế hoạch thu năm 2025.

Đào tạo khẩn cấp và điều động công chức trẻ giải bài toán thiếu nhân lực

Thuế tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Nghị quyết 18-NQ/TW, sáp nhập hai cục thuế cũ với cơ cấu tinh gọn gồm 10 phòng và 11 chi cục thuế cơ sở. Chỉ sau 3 tháng, bộ máy đã hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu nộp thuế của người dân và doanh nghiệp.

Kết quả thu thuế, phí nội địa lũy kế 8 tháng năm 2025 đạt 7.230 tỷ đồng, đạt 79,2% dự toán Trung ương giao, đạt 77,3% dự toán Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh giao, tăng 14,9% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch năm. Ngoài ra tất cả các chỉ tiêu định lượng đều cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước.

Tuy nhiên, với diện tích 18.096 km² (thứ ba cả nước), 102 đơn vị hành chính cấp xã và 31-34% dân số là người dân tộc thiểu số, ngành thuế đối mặt nhiều thách thức. Giao thông khó khăn đến các vùng sâu như Krông Pắk hay khu vực giáp Phú Yên. Đặc biệt, toàn ngành triển khai nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh nguồn nhân lực thiếu hụt trầm trọng (thiếu hụt 27,5% so với số giao biên chế năm 2025) do nghỉ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. Đây chính là thách thức lớn nhất trong việc quản lý 102 xã/ phường.

Để vượt khó, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai giải pháp quyết liệt, tranh thủ chỉ đạo từ Bộ Tài chính, Cục Thuế và chính quyền địa phương. Một bước đi then chốt là điều động công chức trẻ, năng động về cơ sở để tháo gỡ khó khăn tại chỗ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để kịp thời tháo gỡ khó khăn tại các Thuế cơ sở, Thuế tỉnh đã tăng cường điều động công chức trẻ có chất lượng đi cơ sở nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

"Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn là nhiệm vụ được quan tâm, chú trọng đặc biệt trong bối cảnh biên chế ngày càng thiếu hụt như hiện nay. Tất cả công chức được trang bị kiến thức chuyên môn qua các lớp tập huấn do tổ giảng viên kiêm chức tổ chức, kết hợp sát hạch định kỳ để đánh giá năng lực" - ông Tuấn chia sẻ.

Thuế tỉnh Đắk Lắk điều động công chức trẻ về các cơ sở để tháo gỡ khó khăn tại chỗ. Ảnh: Lạc Nguyên

Ngoài ra, ông Tuấn cho biết thêm, Thuế tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo có chất lượng để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho công chức toàn ngành. Qua đó, công chức được hiểu sâu, nắm bắt nghiệp vụ chuyên môn và xử lý tốt các tình huống trong công việc. "Chúng tôi luôn động viên, khuyến khích tinh thần tự giác học tập và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công chức học tập, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn nhằm phục vụ tốt nhu cầu công việc"- ông Tuấn nói.

Chính sách giảm thuế kích thích kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vùng sâu

Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% từ 1/7/2025, áp dụng mức 8% cho nhiều hàng hóa, dịch vụ, dù làm giảm thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong ngắn hạn nhưng mang lại lợi ích dài hạn. Giá cả ổn định, sản xuất kinh doanh được thúc đẩy, đặc biệt trong ngành cà phê và du lịch khu vực giáp Phú Yên. Các sự kiện văn hóa, lễ hội được tổ chức sôi nổi đã thu hút du khách, kích thích dịch vụ và đầu tư, góp phần tăng thu ngân sách. Nhờ vậy, 8 tháng năm 2025, toàn tỉnh thu được 10.609 tỷ đồng, đạt 80,1% dự toán Trung ương giao, đạt 65,7% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 19,3% so với cùng kỳ.

Thuế tỉnh Đắk Lắk thành lập các tổ quản lý hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế. Ảnh: Lạc Nguyên

Ông Tuấn nhận định, dù thu ngân sách có bước tăng mạnh, nhưng một số nguồn thu như tiền sử dụng đất, thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, thuế bảo vệ môi trường còn thấp, và một số đơn vị phía đông Đắk Lắk thu thấp hơn so với bình quân chung của toàn ngành. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, chỉ đạo chặt chẽ từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp các sở ngành, cùng quyết tâm hoàn thành mục tiêu, ngành thuế Đắk Lắk sẽ vượt dự toán thu năm 2025 do HĐND tỉnh giao, dự kiến tăng trên 10% so với năm 2024.

Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ ở vùng sâu kê khai thuế đúng hạn, ông Tuấn cho biết, Thuế tỉnh Đắk Lắk thành lập các tổ quản lý, trực tiếp giám sát và hướng dẫn, đẩy mạnh tuyên truyền qua công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để truyền tải thông tin dễ hiểu. Hệ thống mạng phủ sóng rộng khắp, kết hợp kê khai thuế điện tử, giúp doanh nghiệp ở các thôn buôn xa xôi thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện.

Đồng thời, các tổ quản lý hỗ trợ doanh nghiệp được phân công trực tiếp quản lý doanh nghiệp, qua đó thường xuyên giám sát, đôn đốc và hướng dẫn từng doanh nghiệp… hệ thống mạng Việt Nam đã đạt độ phủ sóng rộng khắp, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) có thể kê khai và nộp thuế điện tử dù đang ở nơi đâu.