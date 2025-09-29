Ổn định bộ máy, Kho bạc tiếp tục cải cách để phục vụ chính quyền cơ sở

(TBTCO) - Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã chủ động kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt hơn cho chính quyền cơ sở, người dân và các đơn vị sử dụng ngân sách.

Cải cách hành chính, thúc đẩy hiệu quả quản lý ngân sách

Kể từ ngày 1/7/2025, toàn bộ hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chính thức tổ chức lại bộ máy theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập. 20 KBNN khu vực được sắp xếp lại tương ứng với các đơn vị hành chính cấp tỉnh, bảo đảm việc quản lý ngân sách được thuận lợi, linh hoạt và phù hợp với thực tế địa phương.

Quá trình chuyển đổi diễn ra bài bản và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hệ thống KBNN đã ban hành nhiều hướng dẫn chi tiết về mở tài khoản, đăng ký chữ ký giao dịch, tạm ứng và nhập dự toán ngân sách xã…, tạo điều kiện cho các địa phương duy trì hoạt động tài chính - ngân sách ổn định, không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển đổi. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai ổn định chính nhờ sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời từ hệ thống Kho bạc.

Công chức Kho bạc Nhà nước khu vực XVI đang thực hiện kiểm soát hồ sơ thanh toán vốn trên dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. Ảnh: Hạnh Thảo

Trong tiến trình kiện toàn tổ chức, KBNN xác định cải cách hành chính là yếu tố then chốt, giúp bộ máy không chỉ vận hành ổn định, mà còn thích ứng nhanh với thay đổi, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và chính quyền địa phương một cách tốt nhất.

Ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ

Với mục tiêu không để dòng chảy ngân sách bị đứt gãy, toàn hệ thống KBNN đã triển khai đồng bộ, sâu rộng nhiều giải pháp cụ thể như: Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát chi linh hoạt, nhưng chặt chẽ các nguồn chi ngân sách; đổi mới phong cách phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ…

KBNN khu vực XIV được hợp nhất từ 4 KBNN tỉnh (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk và Phú Yên). Ngay sau khi thành lập, KBNN khu vực XIV đã tập trung ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động nghiệp vụ không bị gián đoạn.

Hỗ trợ đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến Để phục vụ tốt nhất cho chính quyền cơ sở, các Kho bạc Nhà nước khu vực đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời 100% yêu cầu hỗ trợ cho các đơn vị sử dụng ngân sách, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp nhanh chóng trên các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước đã đẩy mạnh việc hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch chi ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến.

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sử dụng ngân sách, nhất là cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, KBNN khu vực XIV đã chủ động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết, đồng thời triển khai kịp thời việc mở tài khoản, nhập dự toán, lệnh chi tiền trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), giúp các địa phương sớm thích ứng với thay đổi lớn trong quản lý tài chính công.

Không dừng lại ở đó, nhằm giúp các đơn vị sử dụng ngân sách thuận lợi trong giao dịch, KBNN khu vực XIV còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai giao dịch điện tử, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện giám sát hồ sơ trực tuyến. Qua đó, giảm đáng kể thời gian xử lý thủ tục, nâng cao tính minh bạch và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đóng góp cho ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

KBNN khu vực VII (được hợp nhất từ KBNN Thái Nguyên và KBNN Cao Bằng) cũng xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị không ngừng rà soát, đơn giản hóa quy trình, giảm tối đa thủ tục giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử đã tạo bước chuyển rõ nét, giúp công tác kiểm soát chi, thanh toán và chi trả ngân sách nhà nước (NSNN) ngày càng minh bạch, kịp thời và thuận tiện hơn.

Đặc biệt, trong quá trình chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để kịp thời tạm cấp dự toán NSNN, bảo đảm chi trả đầy đủ, đúng chế độ cho các khoản lương, phụ cấp và an sinh xã hội. Đồng thời, đơn vị trực tiếp hướng dẫn các xã, phường, thị trấn mới sáp nhập mở tài khoản và thực hiện giao dịch qua Kho bạc, giúp các đơn vị cơ sở nhanh chóng ổn định hoạt động thu - chi theo đúng quy định. Đây là bước cải cách thiết thực, tạo điều kiện để bộ máy hành chính tinh gọn vẫn vận hành thông suốt, hiệu quả.

Tại KBNN khu vực XVI thuộc tỉnh Lâm Đồng mới (được sáp nhập từ 3 tỉnh gồm Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận), tư duy “phục vụ” thay cho “quản lý” đang ngày càng hiện rõ trong các hoạt động nghiệp vụ khi đơn vị chú trọng cải thiện thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm của công chức. Bên cạnh đó, KBNN khu vực XVI còn tăng cường thông tin, tuyên truyền chính sách qua kênh điện tử; công khai thủ tục, thời gian xử lý tại trụ sở giao dịch; đào tạo kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ cho cán bộ; tiếp thu và xử lý nhanh các phản ánh từ cơ sở… Tất cả đã góp phần củng cố niềm tin và sự hài lòng của các tổ chức, đơn vị, cá nhân đối với kho bạc.

Phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm

Có thể thấy, trong tiến trình chuyển đổi, từ cấp trung ương đến các khu vực, toàn hệ thống KBNN đã chủ động rà soát, điều chỉnh phương thức vận hành, tinh giản thủ tục và đặc biệt là tăng cường hỗ trợ chính quyền cấp xã, phường - nơi trực tiếp triển khai các nhiệm vụ chi ngân sách và cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Các KBNN khu vực không chỉ đảm bảo nghiệp vụ chi trả, kiểm soát chi ngân sách không bị gián đoạn, mà còn đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa các cấp chính quyền trong việc triển khai dự toán, mở tài khoản, hướng dẫn quy trình giao dịch tài chính - ngân sách phù hợp với mô hình quản lý mới. Sự chủ động này đã giúp nhiều địa phương nhanh chóng ổn định bộ máy, duy trì hoạt động thu chi ngân sách đúng quy định ngay trong giai đoạn chuyển tiếp.

Việc ổn định tổ chức bộ máy gắn liền với cải cách hành chính và hiện đại hoá đã cho thấy quyết tâm của hệ thống KBNN trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt tại cấp cơ sở - nơi tiếp cận trực tiếp với người dân và đơn vị sử dụng ngân sách. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về mặt tổ chức, mà còn là bước tiến lớn trong tiến trình hiện đại hóa nền tài chính công, góp phần giữ vững kỷ luật tài chính, thúc đẩy phát triển địa phương và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô trong giai đoạn mới.