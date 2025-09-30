Phiên họp cấp cao Diễn đàn Đối tác Toàn cầu Busan 2025: Thúc đẩy các chính sách, thực tiễn và quan hệ đối tác hiệu quả ở cấp quốc gia

(TBTCO) - Ngày 30/9/2025, trong khuôn khổ Diễn đàn Đối tác Toàn cầu Busan 2025, đã diễn ra Phiên họp cấp cao với sự chủ trì của đại diện Chính phủ Hàn Quốc và Ban Thư ký Đối tác toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Sỹ Hùng tham dự và có bài phát biểu quan trọng.

Phiên họp có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và xã hội dân sự nhằm thảo luận các định hướng chiến lược để nâng cao hiệu quả và tính bao trùm của hợp tác phát triển trong giai đoạn đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự phiên họp chụp hình lưu niệm. Ảnh: Vũ Khuê

Mục tiêu của phiên cấp cao này là để đánh giá về kết quả của Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về Tài chính cho Phát triển (FfD4), bao gồm: Hiệp ước Hợp tác phát triển hiệu quả năm 2030 (một sáng kiến ​​nền tảng cho hành động Seville); cách tăng tốc Hợp tác phát triển hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu đã thay đổi, dựa trên các nguồn bằng chứng đa dạng, khai thác các sáng kiến ​​có liên qua, tập trung vào chia sẻ có hệ thống kiến ​​thức, học tập, xây dựng năng lực và hệ thống tăng cường ở các cấp cho tác động phát triển lớn hơn.

Tại phiên họp, các đại biểu cấp cao đã có các phát biểu quan trọng, tập trung vào những nội dung then chốt như thúc đẩy tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, huy động nguồn lực khu vực tư nhân, và bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hợp tác phát triển.

Tại phiên khai mạc, đại diện các nước Hàn Quốc, Thụy Điển, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định nỗ lực đóng góp nguồn lực cho phát triển chính thức (ODA) tại các cơ chế hợp tác đa phương và song phương với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh ba nhóm chuyển biến lớn để vượt ra khỏi “cách làm thông thường” trong hợp tác phát triển.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Sỹ Hùng phát biểu. Ảnh: Vũ Khuê

Thứ nhất, về thể chế, cần tăng cường quyền làm chủ ở cấp quốc gia thông qua việc tích hợp cam kết phát triển vào kế hoạch, chiến lược quốc gia, đồng thời củng cố cơ chế điều phối đa bên để thúc đẩy đối thoại giữa chính phủ, nhà tài trợ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự.

Thứ hai, về chính sách, cần tập trung vào tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận tài chính xanh.

Thứ ba, về hành vi, cần chuyển từ hợp tác ngắn hạn sang dài hạn, từ các sáng kiến rời rạc sang giải pháp đồng kiến tạo dựa trên bằng chứng, với sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân và cộng đồng.

Thứ trưởng cũng khẳng định, Việt Nam đã và đang cụ thể hóa các định hướng này thông qua việc phát triển hạ tầng hiện đại, nâng cao năng lực nghiên cứu – đổi mới sáng tạo, và lồng ghép mục tiêu phát triển bền vững vào các chiến lược kinh tế - xã hội.

Với tinh thần đó, Việt Nam cam kết đồng hành cùng cộng đồng quốc tế để thúc đẩy hợp tác phát triển hiệu quả, bao trùm và bền vững, góp phần hiện thực hóa Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp quốc.

Sự tham dự và phát biểu của Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng tại Phiên họp cấp cao không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hợp tác phát triển toàn cầu, mà còn khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy các sáng kiến chung vì một tương lai phát triển bền vững, bao trùm và thịnh vượng./.