(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng. Trong đó, sẽ nhận diện nguy cơ rủi ro lan truyền giữa ngân hàng mẹ với công ty con, thị trường bất động sản, trong bối cảnh các ngân hàng mở rộng sang nhiều lĩnh vực.

Ngân hàng Nhà nước chặn nguy cơ đổ vỡ dây chuyền từ công ty con, thị trường bất động sản. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng dự thảo Thông tư có 06 Chương 20 Điều, gồm: Chương I: Quy định chung (05 Điều); Chương II: Trình tự, thủ tục nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro (07 Điều); Chương III: Phối hợp, tiếp xúc, trao đổi (02 Điều); Chương IV: Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro (01 Điều); Chương V: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan (03 Điều); Chương VI: Điều khoản thi hành (02 Điều).

Khoản 3 Điều 9 dự thảo Thông tư đề cập đến việc phân tích, nhận diện nguy cơ của rủi ro lan truyền trong hệ thống tài chính bắt nguồn từ mối liên kết tài chính trong nội tại hệ thống ngân hàng và mối liên kết giữa lĩnh vực ngân hàng và các lĩnh vực khác như: giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; mối liên kết với các tổ chức chứng khoán, bảo hiểm, quỹ đầu tư; giữa ngân hàng với khu vực kinh tế thực (doanh nghiệp, hộ gia đình); cũng như giữa ngân hàng và các thị trường tài sản, đặc biệt là thị trường bất động sản.

Điều 9 dự thảo Thông tư quy định nội dung nhận diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính.

Công tác này được thực hiện thông qua việc phân tích một, một số hoặc tất cả các rủi ro tiềm ẩn bắt nguồn từ các khu vực kinh tế vĩ mô và tài chính trong nước và quốc tế, bao gồm: khu vực kinh tế thực, khu vực tiền tệ - tín dụng, khu vực đối ngoại và khu vực tài khóa.

Đồng thời, tiến hành nhận diện và đánh giá rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính theo mục tiêu an toàn vĩ mô như: tăng trưởng tín dụng và đòn bẩy quá mức, tín dụng tập trung, rủi ro thanh khoản và sự thiếu lành mạnh của hệ thống tài chính - ngân hàng.

Tiếp đó, xây dựng các kịch bản phân tích và dự báo ảnh hưởng của những thay đổi chính sách hoặc những cú sốc kinh tế, tài chính trong nước và quốc tế đối với lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính trong nước.

Việc kiểm tra sức chịu đựng được thực hiện định kỳ bán niên, hằng năm hoặc theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trên cơ sở kết quả nhận diện và đánh giá rủi ro theo Điều 9, Điều 10 dự thảo quy định đơn vị đầu mối là Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (Ngân hàng Nhà nước) có trách nhiệm xây dựng các loại báo cáo: báo cáo Ổn định tài chính bán niên và hằng năm; các báo cáo chuyên đề hằng quý, bán niên, hằng năm về một hoặc nhiều nội dung liên quan; các báo cáo đột xuất khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo Ngân hàng Nhà nước, do đặc điểm tình hình thực tiễn của hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính của Việt Nam là ngành ngân hàng vẫn đang phải đảm nhận vai trò chủ đạo trong hỗ trợ vốn cho phát triển kinh tế, việc nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính là hết sức cần thiết.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh các tổ chức tín dụng có xu hướng mở rộng phạm vi hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ thông qua việc thành lập các công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, cho thuê tài chính, chứng khoán, tư vấn đầu tư, thành lập các quỹ đầu tư... điều này làm gia tăng tính liên thông và mức độ rủi ro lan truyền trong hệ thống ngân hàng, tài chính.

Bởi rủi ro có khả năng lây lan từ các công ty con sang công ty mẹ nếu không được theo dõi, nhận diện, sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho ngân hàng mẹ nói riêng và hệ thống tiền tệ, tài chính nói chung.

"Đặc biệt, mối liên kết chặt chẽ, thiếu minh bạch giữa công ty mẹ và công ty con cũng là điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các hành vi gian lận tài chính và nếu không được theo dõi chặt chẽ hay nhận diện bởi cơ quan quản lý, sẽ tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ hệ thống tài chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, lâu dài tới sức khỏe nền kinh tế" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ./.