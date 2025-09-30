Bộ Tài chính giải đáp thỏa đáng nội dung vướng mắc thủ tục thuế, hải quan đến doanh nghiệp Hàn Quốc

(TBTCO) - Chiều 30/9, tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc, Bộ Tài chính tiếp nhận, giải đáp thỏa đáng 9 câu hỏi, với 18 nội dung liên quan đến chính sách thuế, hải quan từ doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Trình cấp có thẩm quyền nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí

Phát biểu tại Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, trải qua hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 - 2025), Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động khó lường và phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; rủi ro tài chính, tiền tệ trên toàn cầu có xu hướng gia tăng nhưng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc vẫn được duy trì bền vững và ngày càng được tăng cường, thúc đẩy cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Bộ Tài chính luôn quan tâm và hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp, xem đây là một phần quan trọng trong việc đưa chính sách vào cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tiếp nối truyền thống luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, bước sang năm 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô trong nước vẫn còn khó khăn, kinh tế toàn cầu dự báo sẽ có những diễn biến khó lường, khó dự báo, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ phù hợp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để áp dụng ngay từ thời gian đầu của năm 2025 với giá trị hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân trong năm 2025 khoảng 241.740 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tổ chức các Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan hàng năm, qua đó, tạo cơ hội để các doanh nghiệp Hàn Quốc hiểu được công tác quản lý thuế hiện tại của Việt Nam và được hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp; từ đó, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển bền vững của nền kinh tế.

“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế và hải quan. Bộ Tài chính mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam chủ động tận dụng hơn nữa các cơ hội để đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển, đồng thời tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế, hải quan, đóng góp vào mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh đầy thách thức như hiện nay” – Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2024, Bộ Tài chính đã tiếp nhận và xử lý 35 vướng mắc bao gồm 23 vướng mắc liên quan đến lĩnh vực thuế và 12 vướng mắc liên quan đến lĩnh vực hải quan. Các vướng mắc đều được trả lời trực tiếp tại Hội nghị hoặc trả lời bằng văn bản đến Đại sứ quán và đều được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế và Cục Hải quan để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

“Năm 2025, nhờ sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp (trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam) và sự triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ của các cơ quan, kết quả thu ngân sách nhà nước đã đạt những kết quả tích cực. Bộ Tài chính cảm ơn những đóng góp, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam về những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội” – Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp và xã hội; triển khai nâng cấp các thủ tục hành chính lên mức độ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Dịch vụ thuế điện tử cho doanh nghiệp (eTax), Ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ cá nhân khai, nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế tiếp tục được duy trì, nâng cấp. Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động cũng được áp dụng từ tháng 4/2025. Đồng thời, ngành Thuế ứng dụng công nghệ mới như AI và Big Data trong công tác quản lý thuế.

Ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp được thuận lợi, thông suốt, hiệu quả. Ngành Hải quan đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong triển khai Chatbot; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cơ hội để doanh nghiệp trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp. Trước mắt sẽ tập trung triển khai quyết liệt và hiệu quả các giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã và sắp được ban hành ngay trong thời gian tới; đồng thời triển khai thực hiện các chính sách thuế, hải quan mới.

Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đánh giá, rà soát và sửa đổi, bổ sung các luật về thuế theo đúng Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế; đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật hải quan theo đúng Chiến lược phát triển Hải quan tới năm 2030 để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và ông Choi Young Sam - Đại sứ đặc mệnh Hàn Quốc tại Việt Nam chủ trì phiên đối thoại. Ảnh: Đức Minh

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Tài chính mong nhận được các phản hồi tích cực và sự đóng góp thẳng thắn, xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm tiếp tục cải cách, hoàn thiện theo hướng ngày càng minh bạch, cụ thể hơn, giúp doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế, hải quan được đầy đủ, nhanh chóng và thuận tiện, góp phần khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu và phù hợp với thông lệ quốc tế, cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Choi Young Sam - Đại sứ đặc mệnh Hàn Quốc tại Việt Nam, nhớ lại tháng 8/2025 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc với tư cách là vị quốc khách đầu tiên của chính quyền mới Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao của hai nước một lần nữa đã củng cố quan hệ hai nước trong hơn 30 năm qua và cam kết hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ một cách hiệu quả và thực chất, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Hai bên đã cam kết tích cực khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh sẽ nỗ lực tạo ra môi trường đầu tư cởi mở, minh bạch và ổn định để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể đầu tư ổn định và lâu dài tại Việt Nam.

Theo Đại sứ đặc mệnh Hàn Quốc tại Việt Nam, bên cạnh môi trường thuế bên ngoài bao gồm việc số hóa quản lý thuế và thi hành chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, cũng có nhiều thay đổi trong nước như việc sửa đổi chính sách xuất nhập khẩu tại chỗ và Luật Thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, ông Choi Young Sam cho rằng, Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế và hải quan đã trở thành cơ hội tốt để Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc trực tiếp trao đổi về các khó khăn, vướng mắc và phương án cải thiện chính sách, đồng thời để Chính phủ Việt Nam chia sẻ rõ ràng về các chính sách thuế cũng như thủ tục hành chính thuế quan.

Đại sứ đặc mệnh Hàn Quốc tại Việt Nam mong rằng, thông qua hội nghị đối thoại, môi trường thuế cởi mở, minh bạch và ổn định sẽ được tạo dựng, qua đó khuyến khích đầu tư mới và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đồng thời giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc có lợi nhuận tại Việt Nam khai báo trung thực và thuận lợi.

Tại hội nghị đối thoại, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 9 câu hỏi, liên quan đến 18 nội dung đến từ doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Nội dung vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng; thủ tục hoàn thuế với hàng xuất khẩu tại chỗ; lãi tiền vay, đề xuất mở rộng thêm chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp…, Việt Nam ban hành nhiều luật mới liên quan đến chính sách thuế, cộng đồng doanh nghiệp mong Chính phủ, Bộ Tài chính sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp áp dụng vào thực tiễn hoạt động. Hầu hết các câu hỏi đều được đại diện Cục Thuế, Cục Hải quan giải đáp kịp thời đến doanh nghiệp.

Hội nghị diễn ra trong không khí cởi mở, tạo ra sự hài lòng cho doanh nghiệp Hàn Quốc và cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam. Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, ngoài những câu hỏi, những vấn đề đã được đề cập tại hội nghị, nếu doanh nghiệp còn có vấn đề chưa được rõ, đề nghị các doanh nghiệp có thể trực tiếp hoặc thông qua Đại sứ quán hoặc từ các hiệp hội doanh nghiệp tập hợp và gửi đến Bộ Tài chính cùng Cục Thuế, Cục Hải quan để được giải đáp kịp thời./.