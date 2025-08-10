Giá vàng hôm nay (10/8): Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu bật tăng

Giá vàng thế giới hôm nay không thay đổi do thị trường vẫn trong ngày nghỉ. Trong nước, các thương hiệu gần như giữ nguyên giá vàng nhẫn. Thị trường gần như duy nhất ghi nhận mức tăng đối với giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu.

Sáng 10/8, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại mốc 123,2 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên liền trước. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 10/8, vàng miếng thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết ở mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Riêng vàng miếng Bảo Tín Minh Châu bật tăng, ở mức 123,2 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 600.000 đồng/lượng) và bán ra ở mức 124,4 triệu đồng/lượng (tăng 400.000 đồng/lượng).

Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và vàng miếng vẫn trong khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, hiện Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng với mức 122,2 triệu đồng/lượng và bán ra 124,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.

Cụ thể, SJC thu mua vàng nhẫn ở mức 117,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 119,8 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.

DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

PNJ thu mua vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 120 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua.

Phú Quý cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 120 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tuần vừa qua, giá vàng thế giới trải qua nhiều biến động lớn, đặc biệt trong hai ngày giao dịch cuối khi thông tin về thuế nhập khẩu vàng khiến nhiều người lo lắng. Dù sau đó Nhà Trắng bác bỏ tin này, giá vàng vẫn giữ ở mức cao gần ngưỡng 3.400 USD/ounce.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo ông Brian Lan - Giám đốc điều hành của GoldSilver Central, công ty giao dịch kim loại quý có trụ sở tại Singapore, việc Mỹ áp thuế đối với vàng thỏi đang tạo ra những rào cản đáng kể trong hoạt động thanh toán của các ngân hàng lớn.

Ông Lan giải thích, quyết định này đã gây ra sự gián đoạn trong giao dịch và làm giảm sút thanh khoản thị trường. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc giá vàng thế giới tăng vọt trên diện rộng.

Bà Louise Street - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) - nhận định rằng, sau nửa đầu năm 2025 đầy khởi sắc, giá vàng thế giới có thể sẽ giao dịch trong một biên độ hẹp hơn trong 6 tháng cuối năm.

Các tổ chức tài chính lớn như Tierra, Goldman Sachs và UBS dự báo giá vàng thế giới trong tháng 8 sẽ dao động 3.420 - 3.520 USD/ounce. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất hoặc căng thẳng địa chính trị gia tăng, giá có thể vượt 3.600 USD/ounce.

Một yếu tố quan trọng hỗ trợ vàng là dữ liệu thị trường lao động Mỹ kém khả quan. Trong tuần kết thúc 2/8, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới là 226.000 đơn, cao hơn dự báo 220.000 đơn. Điều này làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ./.