Giá vàng hôm nay (9/8): Giá vàng miếng tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng

Sáng nay giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 10,74 USD/oune. Trong nước, vàng miếng đồng loạt tăng tại tất cả các thương hiệu. Cá biệt, vàng miếng Phú Quý tăng tới 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Riêng giá vàng nhẫn phần lớn giữ mốc ổn định.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:27:24 sáng 09/08, giá vàng trên Kitco dừng tại mốc 3.398,17 USD/oune, tăng 10,74 USD/oune, tăng 0,32% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,68 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.398 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 9/8, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu... đồng loạt niêm yết tăng, tuy nhiên mức tăng ở chiều mua và bán hoàn toàn khác nhau.

Cụ thể, vàng miếng thương hiệu DOJI niêm yết ở mức 123,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 500.000 đồng/lượng; 124,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng.

Vàng miếng thương hiệu SJC và PNJ được mua vào ở mức 123,2 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng; bán ra ở mức 124,4 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

Vàng miếng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu được mua vào ở mức 122,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 124 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng.

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 1 triệu đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 122,2 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 124,4 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

SJC thu mua vàng nhẫn ở mức 117,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 119,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giao dịch ở mức 117,5 – 120 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

PNJ thu mua vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 120 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua.

Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 117 – 120 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Dự báo

Động thái áp thuế nhập khẩu vàng thỏi loại 1kg và loại 100 ounce của Mỹ đang gây ra sự bất ổn sâu sắc trên thị trường vàng thỏi toàn cầu và đe dọa làm gián đoạn hoạt động thương mại từ Thụy Sĩ và các trung tâm tinh chế lớn khác, bao gồm London (Anh) và Hồng Kông (Trung Quốc). Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ nêu rõ, các thỏi vàng phải chịu thuế và không được miễn trừ ngành công nghiệp đã hiểu ban đầu đang thúc đẩy đà tăng của giá vàng.

Vàng là tài sản trú ẩn truyền thống còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến công bố tuần trước đã khiến công cụ FedWatch của CME Group định giá 89% khả năng Fed giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 9./.