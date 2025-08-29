(TBTCO) - Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về việc các đối tượng xấu lợi dụng thông tin Chính phủ tặng quà 100.000 đồng/người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo 'nhận 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9'.

Chiều 29/8, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng tạo ra nhiều chiêu trò tinh vi để chiếm đoạt thông tin và tài sản của người dân.

Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến được ghi nhận bao gồm: Gửi tin nhắn, email lừa đảo, kẻ gian phát tán tin nhắn, email có nội dung "Nhận quà tặng 100.000 đồng", "Điền thông tin để nhận tiền"... kèm theo các đường link lạ. Khi người dân bấm vào, chúng sẽ đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mật khẩu.

Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn giả danh cán bộ nhà nước, công an, nhân viên ngân hàng gọi điện hướng dẫn "cách nhận tiền hỗ trợ", sau đó yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP hoặc lừa chuyển tiền để "xác thực tài khoản".

Để tạo niềm tin, các đối tượng này còn lập website, fanpage giả mạo, các trang web, fanpage được thiết kế giao diện giống với cơ quan chức năng để thu hút người dân truy cập và tự nguyện điền thông tin cá nhân.

Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch qua các kênh chính thống như UBND xã/phường hoặc qua hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức. Người dân tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức, không bấm vào các đường link lạ và không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg. Theo đó, mỗi công dân Việt Nam có tên trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được tặng 100.000 đồng. Việc chi trả sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản hoặc phát trực tiếp và hoàn tất trước ngày 2/9. Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng để không xảy ra sai sót, trùng lắp hoặc bỏ sót người dân./.