TP. Hồ Chí Minh thu hút 1,45 triệu lượt khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

(TBTCO) - Trong 4 ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, TP. Hồ Chí Minh đón khoảng 1,45 triệu lượt khách tham quan, trong đó có 45.600 khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 4.140 tỷ đồng. Các chương trình khuyến mãi, sự kiện văn hóa và điểm đến đa dạng đã tạo nên mùa du lịch sôi động, khẳng định vị thế trung tâm du lịch hàng đầu cả nước.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9/2025 (30/8 - 2/9), Thành phố ghi dấu ấn với lượng khách du lịch đạt khoảng 1,45 triệu lượt, tăng đáng kể nhờ kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày. Trong đó, khách quốc tế ước tính 45.600 lượt, khách lưu trú đạt 300.000 lượt với công suất phòng trung bình 87%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 4.140 tỷ đồng, khẳng định sức hút của thành phố năng động bậc nhất Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 4.000 tỷ đồng trong dịp lễ Quốc khánh. Ảnh minh hoạ.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và điểm đến đẩy mạnh quảng bá các chương trình tham quan kết hợp di tích lịch sử và công trình hiện đại. Nổi bật là hành trình khám phá Bưu điện TP. Hồ Chí Minh - Nhà thờ Đức Bà - Dinh Độc Lập, trải nghiệm xe buýt mui trần, ngắm cảnh từ Landmark 81 SkyView hay thưởng thức ẩm thực trên du thuyền sông Sài Gòn. Các tour Water Bus ngắm thành phố từ sông nước cũng thu hút đông đảo du khách. Các di tích lịch sử như hệ thống Biệt động Sài Gòn hay các điểm gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được lồng ghép khéo léo, vừa giáo dục truyền thống vừa đáp ứng nhu cầu khám phá.

Các cơ sở lưu trú tại trung tâm thành phố triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn, giảm giá phòng từ 15 - 45%, tặng kèm bữa sáng, voucher dịch vụ hoặc đưa đón. Các khách sạn 4-5 sao như Caravelle, Rex, hay Vinpearl Landmark 81 ghi nhận công suất phòng gần 90% vào cao điểm. Nhà hàng, trung tâm thương mại và khu vui chơi như Phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Thủ Dầu Một tổ chức “giờ vàng khuyến mãi”, giảm giá 10-50%, bốc thăm trúng thưởng, mang đến trải nghiệm phong phú. Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE HCMC 2025 ngay sau lễ đã tạo hiệu ứng mạnh, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Các sự kiện văn hóa cũng là điểm nhấn. Chương trình nghệ thuật “Ánh sao độc lập” tại Công viên Trung tâm phường Bình Dương thu hút hàng ngàn người với các tiết mục tái hiện tinh thần cách mạng. Bắn pháo hoa và các buổi biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Huệ, Công viên Thanh Lễ tạo không khí lễ hội sôi động.

Các di tích như Dinh Độc Lập, Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh áp dụng miễn hoặc giảm phí vào cửa, đón lượng lớn du khách. Khu vực Vũng Tàu và Hồ Tràm, cách trung tâm chỉ 2 giờ di chuyển, trở thành điểm đến lý tưởng.

Các resort ven biển như The Grand Ho Tram, Melia Ho Tram giảm giá phòng 15 - 40%, tặng voucher ẩm thực, spa. Các bãi tắm, dịch vụ mô tô nước, kayak tấp nập du khách. Khu du lịch Đại Nam tổ chức chợ ẩm thực “Tết Độc lập” với hơn 100 món đặc trưng ba miền, kết hợp xiếc, DJ Party, flyboard, thu hút hàng chục nghìn lượt khách. Tuy nhiên, một số nơi ghi nhận tình trạng tăng giá giữ xe không đúng quy định, cần được chấn chỉnh.

Hệ thống giao thông cũng được tăng cường. Vietjet Air bổ sung 10.000 chỗ trên 50 chuyến bay, các tuyến tàu SE1-SE12, SE21/22 phục vụ nhu cầu đi lại. Ga Dĩ An đón nhiều đoàn tàu Bắc-Nam./.