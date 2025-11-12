TP. Hồ Chí Minh: Du lịch phục hồi mạnh, doanh thu 10 tháng vượt 200.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Tháng 10/2025, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng tích cực, đón gần 4 triệu lượt khách nội địa và hơn 700.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch 10 tháng đạt trên 208.000 tỷ đồng, cho thấy hiệu quả bước đầu từ chiến lược liên kết vùng, quảng bá thị trường trọng điểm và chuyên nghiệp hóa sản phẩm du lịch.

Ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong tháng 10/2025, khi chuẩn bị cho các hoạt động cao điểm cuối năm và đón các đoàn khách quốc tế lớn. Thành phố cũng tăng cường liên kết vùng, xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp sau hợp nhất và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Doanh thu du lịch 10 tháng năm 2025 của TP. Hồ Chí Minh đạt 208.066 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Theo ước tính, khách quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh trong tháng 10 đạt 705.161 lượt, nâng tổng số khách quốc tế 10 tháng đầu năm lên hơn 6,5 triệu lượt, đạt 65,9% mục tiêu năm 2025. Khách du lịch nội địa tháng 10 đạt khoảng 3,9 triệu lượt, giúp tổng lượt khách nội địa 10 tháng đạt hơn 33 triệu lượt, đạt 66,2% kế hoạch năm.

Doanh thu từ hoạt động du lịch tháng 10 ước đạt hơn 23.400 tỷ đồng, đưa tổng doanh thu 10 tháng đầu năm lên 208.066 tỷ đồng, đạt 71,7% kế hoạch năm 2025. Kết quả này phản ánh nỗ lực thúc đẩy phục hồi và tăng tốc phát triển, đồng thời hướng tới đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Các chuyên gia nhận định, với chính sách hỗ trợ, chiến lược xúc tiến và nâng cao năng lực vận hành, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển từ giai đoạn phục hồi sang giai đoạn tăng tốc, mở rộng khả năng cạnh tranh. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và lữ hành tại thành phố.

Trong thời gian tới, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục khai thác thị trường quốc tế, phát triển các sản phẩm du lịch chuyên nghiệp, đồng thời phối hợp liên vùng nhằm tạo sức bật cho ngành du lịch và đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế địa phương./.