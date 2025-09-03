Niềm vui lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc trong dịp Tết Độc lập

(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước, đến 17 giờ ngày 2/9, toàn bộ 3.321 xã, phường trên cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí từ hệ thống Kho bạc Nhà nước để tổ chức tặng quà Quốc khánh đến người dân, với tổng số tiền lên tới 10.700,3 tỷ đồng.

Đây là một kết quả rất đáng tự hào, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cấp chính quyền địa phương và hệ thống Kho bạc Nhà nước trong công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Công chức Kho bạc Nhà nước làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ để chi trả kịp thời quà tặng Quốc khánh 2/9 đến người dân. Ảnh: H.T

Niềm vui đang lan tỏa, không chỉ ở những phần quà nghĩa tình đến tay bà con đúng dịp lễ lớn, mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống Kho bạc. Việc hoàn thành nhiệm vụ chi trả kịp thời, đúng đối tượng đã góp phần tạo nên không khí ấm áp, phấn khởi trong dịp Tết Độc lập – ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước trên toàn quốc cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa đảm bảo tiến độ rút vốn, kiểm soát chi chặt chẽ, vừa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Việc hoàn thành sớm tiến độ cho thấy sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và hệ thống Kho bạc Nhà nước trong việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm quà tặng được chuyển đến tay người dân kịp thời, đầy đủ. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, khẳng định Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao, góp phần để ngày lễ lớn của dân tộc thêm ý nghĩa, gắn kết và sẻ chia.

Hiện tại, các phường, xã, tổ dân phố đang tiếp tục triển khai công tác phát quà đến người dân kịp thời, chu đáo.

Những nỗ lực thầm lặng ấy đã góp phần mang đến một mùa Tết Độc lập trọn vẹn, đầy ý nghĩa, thể hiện rõ tinh thần “lấy dân làm gốc” của Đảng và Nhà nước trong từng hành động cụ thể.