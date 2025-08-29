(TBTCO) - Nhờ có vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội trong tay, các hộ nghèo tại tỉnh An Giang đã mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh và nuôi thêm bò, heo, gà... Từ đó, cuộc sống dần khấm khá hơn.



Hơn 46.590 lượt hộ dân được vay vốn ưu đãi

Báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh An Giang cho biết, đến ngày 30/6/2025, tổng doanh số cho vay đạt 3.104,5 tỷ đồng với 46.598 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể hơn 12.817 tỷ đồng, tăng hơn 1.042 tỷ đồng so đầu năm.

Chị Phạm Thị Thanh Tú vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội để mở xưởng may gia công, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: TL

Từ đô thị đến các vùng nông thôn, vùng biển hay miền núi, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội đang từng ngày thay đổi diện mạo đời sống người dân, tạo dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững ở địa phương…

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, hơn 24.400 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh; hơn 7.600 lao động có việc làm ổn định; 137 người được hỗ trợ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 55 người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn để tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, hơn 260 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hơn 1.060 hộ sản xuất và thương nhân vùng khó khăn được đầu tư phát triển; hơn 9.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng; 21 khách hàng được vay vốn xây, mua nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ.

Thực tế minh chứng từ khi có chương trình cho vay giảm nghèo từ các nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội đã giải quyết việc làm nhiều người dân trên địa bàn đã có điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi và đẩy lùi “tín dụng đen”.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, tại các địa phương trên địa bàn, công tác tuyên truyền chính sách vay vốn luôn được chú trọng. Hàng tháng, các buổi họp giao ban giữa Ngân hàng chính sách xã hội và các hội đoàn thể, như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… được tổ chức đều đặn nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước; đồng thời giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thủ tục vay vốn cho người dân…

Nhờ có vốn trong tay, các hộ nghèo mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh và nuôi thêm bò, heo, gà... Từ đó, cuộc sống dần khấm khá hơn. Mỗi năm hộ gia đình tích lũy được hơn 100 triệu đồng. Các con em trong hộ gia đình cũng có điều kiện học hành đàng hoàng, trưởng thành từ những đồng vốn này.

Tạo sinh kế để người dân thoát nghèo bền vững

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh An Giang đã xác định chương trình cho vay giải quyết việc làm là một trong những kênh quan trọng giúp người dân có thêm “cần câu” sinh kế, thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Bởi vậy, ngân hàng đã tham mưu cho các cấp chính quyền cơ sở bổ sung nguồn vốn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội để quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay.

Ông Lý Văn Sang (44 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để mở rộng xưởng mộc, vươn lên thoát nghèo hiệu quả. Ảnh: TL

Đặc biệt, việc củng cố vai trò của các tổ tiết kiệm và vay vốn được Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh An Giang coi trọng nhằm đảm bảo đồng vốn đến đúng người, sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả cao nhất. Các tổ chức đoàn thể cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, chủ động tìm kiếm cơ hội vươn lên từ chính nội lực của mình.

Có thể thấy, hiệu quả của chương trình cho vay giải quyết việc làm ở An Giang không chỉ dừng lại ở những con số giải ngân mà còn hiện hữu trong những khu vườn, mảnh ruộng trù phú, những mô hình kinh tế nhỏ lẻ phát triển mạnh mẽ, những gia đình đổi đời từ bàn tay lao động cần mẫn. Những “cần câu” từ đồng vốn ưu đãi đang từng ngày nuôi dưỡng ước mơ vươn lên của người dân, tạo nên những làng quê yên bình, no ấm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở xứ sở quê hương.

Qua thực tế triển khai, tín dụng chính sách xã hội tại An Giang, không chỉ là công cụ tài chính, mà còn là điểm tựa bền vững cho người dân yếu thế vươn lên trong cuộc sống là minh chứng sống động cho tính đúng đắn, nhân văn và hợp lòng dân của chủ trương lớn mà Đảng và Nhà nước đã đề ra từ năm 2002 đến nay.