(TBTCO) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, với tinh thần “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh An Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 còn 0,91%, hộ cận nghèo 2%.

Tích cực triển khai Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững

Trên địa bàn tỉnh An Giang, công tác giảm nghèo được cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, tổ chức chính trị quan tâm, thực hiện đồng bộ, mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận được nguồn vốn, mô hình sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, góp phần nâng cao đời sống người dân.

An Giang: Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh: TL

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt, nhất là đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở các văn bản của trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Cùng với đó, triển khai, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo.

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, đến nay, các dự án thuộc chương trình giảm nghèo được triển khai theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và do các hộ dân.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh là 2,07%, đến cuối năm 2024 giảm 0,5%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 8,68% trên tổng số hộ. Theo chuẩn đa chiều, người nghèo được hỗ trợ tích cực các chiều thiếu hụt về việc làm, y tế, giáo dục và đào tạo, nhà ở, nước sinh hoạt vệ sinh và thông tin.

Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện chương trình này năm 2025 là hơn 330 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn sự nghiệp trên 262 tỷ đồng, nguồn kinh phí đầu tư phát triển hơn 68 tỷ đồng.

An Giang, phấn đấu năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Ảnh: TL

Tỉnh đầu tư các dự án phát triển hạ tầng nông thôn như: Xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp nước, trường học, trạm y tế; hỗ trợ sinh kế và việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo; chăm lo đối tượng dễ bị tổn thương, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách giảm nghèo bền vững...

Tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn theo đúng định hướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Các địa phương đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình năm 2025; tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định nhu cầu hỗ trợ và triển khai các dự án thành phần phù hợp với điều kiện từng vùng, từng đối tượng.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025”, tỉnh An Giang đã triển khai hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng cộng 6.273 căn nhà được xây dựng và sửa chữa, đạt 100% kế hoạch đề ra./.