Giá vàng hôm nay (12/8): Giá vàng thế giới, vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng thế giới sáng nay giảm tới 1,61% chỉ trong 24 giờ. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng miếng SJC đã "rơi" khỏi mốc thiết lập lịch sử, tuy nhiên lại chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức khủng, với khoảng 17,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:22:25 ngày 12/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.345,54 USD/oune, giảm 54,82 USD/oune, tương đương với mức giảm 1,61% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương với 105,034 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.427 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 12/8, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 800 nghìn đồng/lượng, hiện giao dịch ở ngưỡng 121,9 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,3 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng “lao dốc” với thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm từ 500 - 700 nghìn đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo

Giá vàng hôm nay giảm sâu sau khi tăng mạnh vào đầu ngày thứ Sáu tuần trước, khi giới giao dịch chờ đợi việc làm rõ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách thuế nhập khẩu vàng. Trước đó, các tin đồn về việc Mỹ áp thuế đã khiến thị trường vàng hỗn loạn. Tuy nhiên, sau đó Nhà Trắng đã thông báo sẽ làm rõ lập trường của mình, làm giảm bớt lo lắng ban đầu và khiến giá vàng điều chỉnh lại.

Một yếu tố quan trọng khác tác động đến giá vàng là dữ liệu lạm phát sắp được công bố của Mỹ. Dữ liệu này sẽ cho biết mức độ tăng giá tiêu dùng và có thể ảnh hưởng đến quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc có nên giảm lãi suất hay không.

Ngoài ra, thị trường cũng đang theo dõi các thông tin chính trị khác như cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga để bàn về cuộc chiến ở Ukraine, hay việc Mỹ gia hạn thời hạn áp thuế đối với Trung Quốc. Tất cả những yếu tố này đều góp phần tạo nên sự biến động và phức tạp cho thị trường vàng./.