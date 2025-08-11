Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng nay nhưng phần lớn nhà đầu tư vẫn lạc quan về đà tăng của giá vàng trong tuần mới. Trong nước, các thương hiệu vẫn duy trì mức giá không đổi so với hôm qua, tuy vậy, tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 1,7 triệu đồng/lượng.

Sáng 11/8, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC tại mốc 122,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:18:43 sáng 11/08/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.394,67 USD/oune, giảm 2,19 USD/oune, tương đương với mốc giảm 0,06% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,576 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 108,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 11/8, vàng miếng thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết ở mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC thu mua vàng nhẫn ở mức 117,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 119,8 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.

DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua - tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

PNJ thu mua vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 120 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua.

Phú Quý cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 120 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Dự báo

Khảo sát vàng hàng tuần của một nền tảng thông tin tài chính quốc tế cho thấy, các chuyên gia trong ngành đã quay trở lại trạng thái lạc quan mạnh mẽ, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng ngắn hạn của vàng.

Tuần này, 10 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng với các phe mua Phố Wall giành lại ưu thế sau những biến động và đà tăng vững chắc của giá vàng trong tuần.

6 chuyên gia (tương đương 60%), dự đoán giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, chỉ một người (10%) dự báo giá giảm. 3 nhà phân tích còn lại (chiếm 30%) nhận định giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của Kitco nhận được 188 phiếu bầu, với phần lớn nhà đầu tư Main Street vẫn giữ quan điểm lạc quan về thị trường vàng thế giới.

Có 129 nhà đầu tư cá nhân (tương đương 69%) dự đoán giá vàng thế giới sẽ tăng trong tuần tới; chỉ 23 người (12%) cho rằng giá sẽ giảm. Số còn lại, 36 người (19%), dự báo giá sẽ tiếp tục tích lũy trong tuần tới.