Hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tuần qua

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tuần qua sôi động với 9 đợt phát hành mới, tổng giá trị đạt 9.020 tỷ đồng. Cùng với đó, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn của các doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt từ khối ngân hàng, đạt tổng giá trị lên tới 10.575 tỷ đồng.

Theo báo cáo tuần từ 11/8 – 15/8 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp (VBMA), trong tuần qua, thị trường ghi nhận 9 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt 9.020 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã lên tới 323.141 tỷ đồng. Trong đó, 17 đợt phát hành ra công chúng đạt 41.453 tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng giá trị phát hành, trong khi 250 đợt phát hành riêng lẻ có tổng giá trị lên tới 281.688 tỷ đồng, chiếm 87,2%.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 10.575 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 168.433 tỷ đồng, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2024. Ngành ngân hàng dẫn đầu trong việc mua lại trái phiếu, chiếm khoảng 65,4% tổng giá trị mua lại trước hạn, tương đương với 110.109 tỷ đồng.

Nhìn về phần còn lại của năm 2025, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn trong thời gian này ước tính đạt 97.968 tỷ đồng. Trong đó, nhóm Bất động sản chiếm tỷ lệ lớn nhất với 52,8%, tương đương với 51.681 tỷ đồng, tiếp theo là nhóm Ngân hàng với 26.781 tỷ đồng, chiếm 27,3% tổng giá trị trái phiếu sắp đáo hạn.

Cũng trong tuần qua, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân mỗi ngày đạt 6.067 tỷ đồng, tăng 48,8% so với tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đã đạt khoảng 805.862 tỷ đồng.