Giao dịch Repo tăng vọt, trái phiếu chính phủ hút mạnh thanh khoản tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 11/8 – 15/8, thanh khoản trái phiếu chính phủ tăng mạnh, đặc biệt giao dịch Repo vọt lên hơn 55%, trong khi lãi suất tiếp tục xu hướng đi lên, góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động huy động vốn của Chính phủ trong bối cảnh đầu tư công tăng tốc.

Theo báo cáo thị trường tuần từ 11/8 - 15/8 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, tuần qua, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu 12.000 tỷ đồng trái phiếu ở các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (7.000 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Tỷ lệ đặt thầu và trúng thầu tiếp tục giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, lần lượt đạt 44,8% và 29,4%.

Trong đó, kỳ hạn 5 năm có tỷ lệ trúng thầu cao nhất với 70%, kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 38,3% và 16,7%, còn các kỳ hạn khác không có dự án nào trúng thầu. Lãi suất trúng thầu tăng nhẹ so với tuần trước, với kỳ hạn 10 năm đạt 3,37% (tăng 4 điểm cơ bản) và kỳ hạn 15 năm đạt 3,45% (tăng 3 điểm cơ bản).

Tính đến ngày 14/8, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 235.200 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch huy động năm 2025. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục tăng mạnh hơn so với thị trường sơ cấp, dù mức chênh lệch lợi suất giữa hai thị trường không lớn. Dự báo lợi suất trái phiếu chính phủ sẽ tiếp tục xu hướng tăng, đặc biệt trong quý IV khi nhu cầu vốn tăng cao do tốc độ giải ngân đầu tư công tăng nhanh và kỳ vọng về cuối năm được nâng lên.

Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước tiếp tục kế hoạch gọi thầu 12.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (7.500 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Trên thị trường thứ cấp, giao dịch diễn ra sôi động với tổng giá trị đạt 98.800 tỷ đồng, tăng 20,5% so với tuần trước, trong đó giao dịch Repo đạt 27.700 tỷ đồng (tăng 55,3%) và Outright đạt 71.100 tỷ đồng (tăng 10,8%). Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng 239 tỷ đồng sau khi mua ròng mạnh 994 tỷ đồng tuần trước đó.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng ở tất cả các kỳ hạn, với kỳ hạn 1 năm đạt 2,63% (tăng 8 điểm cơ bản), kỳ hạn 2 năm 2,69% (tăng 9 điểm cơ bản), kỳ hạn 3 năm 2,74% (tăng 6 điểm cơ bản), kỳ hạn 5 năm 2,97% (tăng 6 điểm cơ bản) và kỳ hạn 10 năm 3,56% (tăng 7 điểm cơ bản).