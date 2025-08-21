Học sinh, sinh viên được hưởng nhiều quyền lợi được hưởng khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

(TBTCO) - Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên không chỉ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng; thủ tục đăng ký đơn giản, tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau…

Học sinh, sinh viên được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế

Năm học 2025-2026, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên không thay đổi so với năm học 2024-2025, vẫn đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, chưa tính đến sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (với mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng).

Hướng dẫn học sinh, sinh viên thông tin về thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID. Ảnh: BHXHVN

Trong năm học trước, học sinh, sinh viên được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, từ ngày 01/07/2025, theo quy định mới, nhóm đối tượng này được ngân sách nhà nước tăng mức hỗ trợ tối thiểu lên 50% mức đóng nên tổng số tiền mà học sinh, sinh viên thực đóng bảo hiểm y tế năm học 2025- 2026 giảm so với trước đây.

Phương thức đóng bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng này cũng rất linh hoạt, được lựa chọn phương thức đóng theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng/lần đóng.

Như vậy, số tiền tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên (sau khi đã trừ phần hỗ trợ giảm 50% mức đóng từ ngân sách nhà nước) tương ứng với các kỳ đóng cụ thể như sau: đóng 3 tháng = 52.650 đồng x 3 tháng = 157.950 đồng; đóng 6 tháng = 52.650 đồng x 6 tháng = 315.900 đồng; đóng 12 tháng = 52.650 đồng x 12 tháng = 631.800 đồng.

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào tình hình ngân sách của mình, mỗi địa phương có thể có mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn mình, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Mức hưởng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Thông tin cụ thể về quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc tất cả các đối tượng (trong đó có đối tượng là học sinh sinh viên) được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu theo quy định tại Thông tư 01/2025/TT-BYT của Bộ Y tế, gần nơi cư trú, làm việc, học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh để đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Học sinh, sinh viên có quyền thay đổi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý.

Về mức hưởng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đi khám đúng nơi đăng ký ban đầu trên thẻ hoặc chuyển cấp tuyến đúng quy định và thực hiện đầy đủ thủ tục thì được hưởng100% chi phí tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu.

Các cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu bao gồm: trạm y tế, cơ sở KCB y học gia đình, trạm y tế quân – dân y, phòng khám quân – dân y, trung tâm y tế cấp huyện có hoạt động KCB được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là phòng khám, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định; cơ sở KCB thuộc cấp KCB ban đầu trong quân đội, công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Học sinh sinh viên cũng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi: khám chữa bệnh ngoại trú tại phòng khám đa khoa khu vực; nếu chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở tại thời điểm đi khám chữa bệnh; khi có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm của những lần đi khám chữa bệnh theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định: Tự đi khám chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không theo đúng quy định thì được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu đối với người mắc một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao.

Học sinh, sinh viên hưởng 40% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu.

Trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh mà xuất trình thông tin thẻ muộn thì được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng kể từ thời điểm xuất trình thông tin thẻ bảo hiểm y tế, trừ trường hợp cấp cứu. Chi phí khám chữa bệnh trong thời gian người bệnh chưa xuất trình thông tin thẻ bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trực tiếp theo quy định.

Với cơ sở y tế không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tùy theo từng cấp cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó, mức hưởng tối đa tại cấp chuyên sâu khi khám chữa bệnh nội trú là 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (2.340.000đ x 2,5 = 5.850.000 đồng).