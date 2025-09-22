Sử dụng hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia trong phòng, chống dịch bệnh

(TBTCO) - Trong thời gian qua, nguồn lực dự trữ quốc gia đã được phát huy, sử dụng có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, giáp hạt... Việc xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân được các địa phương và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Xuất cấp kịp thời phòng, chống dịch bệnh

Trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025, thiên tai dịch bệnh xảy ra với quy mô lớn, mức độ nghiêm trọng. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 với 4 lần bùng phát tại Việt Nam, trong đó, năm 2021 là đợt bùng phát dịch mạnh nhất, nhiều ca bệnh nặng nhất, diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân. Trong bối cảnh đó, thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, ngành Dự trữ quốc gia đã khẩn trương, nỗ lực thực hiện xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Từ năm 2021 đến nay, Cục DTNN xuất cấp 143.840 tấn gạo hỗ trợ nhân dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh tư liệu

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, Bộ Tài chính (Cục Dự trữ Nhà nước) đã xuất cấp tổng số 143.840 tấn gạo để hỗ trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giá trị khoảng 1.726 tỷ đồng. Đồng thời, Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 625 bộ nhà bạt cứu sinh và 35 bộ máy phát điện với tổng giá trị khoảng 17,6 tỷ đồng cho Bộ Quốc phòng và UBND các tỉnh TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Phước, Sóc Trăng, Tây Ninh để thực hiện nhiệm vụ phòng chóng dịch Covid-19. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã xuất cấp hàng dự trữ quốc gia với giá trị khoảng 308,64 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Khối lượng hàng xuất cấp lớn, đặc biệt là công tác xuất cấp gạo hỗ trợ người dân, được triển khai trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp; việc vận chuyển giao hàng đến địa phương khó khăn do nhiều tỉnh thành bị giãn cách, thời gian triển khai gấp… Trong bối cảnh đó, mỗi cán bộ công chức ngành Dự trữ quốc gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua nỗi lo trước những nguy cơ rủi ro của dịch bệnh, khắc phục khó khăn, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ hoạt động đối ngoại Trong vòng 5 năm (2021 - 2025), thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện xuất tổng số lượng là 39.200 tấn gạo cho các nước bạn Cuba, Lào để chia sẻ phần nào những khó khăn về lương thực. Việc xuất gạo viện trợ cho Cuba, Lào từ nguồn dự trữ quốc gia trong các năm qua được triển khai kịp thời; bảo đảm đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng gạo viện trợ.

Việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương tại mỗi thời điểm mang ý nghĩa khác nhau. Đối với những năm có đại dịch Covid-19 với tốc độ lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm, khó kiểm soát đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và cả đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân trong cả nước thì việc hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương, đặc biệt là công tác xuất cấp gạo hỗ trợ người dân tại các tỉnh miền Nam là việc làm hết sức cấp thiết, thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ của Chính phủ đối với người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chia sẻ với người dân vào thời điểm khó khăn

Triển khai thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho các địa phương vùng khó khăn, vùng thiên tai, mất mùa, giáp hạt… cũng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Cục Dự trữ Nhà nước. Chính vì vậy, công tác xuất cấp cho nhiệm vụ này luôn được Cục Dự trữ Nhà nước chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đảm bảo hàng dự trữ quốc gia đến tay người dân nhanh nhất khi có quyết định xuất cấp.

Từ năm 2021 đến nay, Bộ Tài chính (Cục Dự trữ Nhà nước) đã xuất cấp 93.939 tấn gạo để hỗ trợ nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, thời điểm giáp hạt và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2021 - 2025, Việt Nam xảy ra nhiều thiên tai, trong đó siêu bão Yagi - cơn bão mạnh nhất tấn công Việt Nam trong 70 năm qua xảy ra trong năm 2024 để lại nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Để triển khai cứu trợ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi gây thiệt hại lớn đến các tỉnh phía Bắc của Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã kịp thời xuất hàng dự trữ quốc gia trị giá 70,97 tỷ đồng, gồm: Bộ Tài chính (Cục Dự trữ Nhà nước) đã kịp thời xuất cấp hàng hỗ trợ nhân dân vùng bão, lũ với tổng trị giá khoảng 30,2 tỷ đồng; trong đó 1.052 tấn gạo và nhiều vật tư, thiết bị DTQG.

Ngay trong những ngày đầu của cơn bão, Cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện xuất cấp 200 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng, Công an để hỗ trợ ngay các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 3; xuất vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn cho các tỉnh Tuyên Quang, Hưng Yên, Cao Bằng, Phú Thọ để hỗ trợ các địa phương trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ.

Việc xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân vào những thời điểm khó khăn là nhiệm vụ có ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” sẻ chia của Chính phủ với bà con vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, mất mùa, thời điểm giáp hạt... Mặc dù số gạo đến với mỗi người dân không nhiều nhưng đã hỗ trợ và động viên họ vượt qua thời điểm khó khăn, ổn định đời sống, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm sự ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng thêm niềm tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ.