Hải quan khu vực IV: Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, thu ngân sách khả quan

(TBTCO) - Đến cuối tháng 9/2025, Chi cục Hải quan khu vực IV đã thực hiện tinh gọn bộ máy theo Quyết định số 382/QĐ-BTC và Quyết định số 2019/QĐ-BTC, đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn được giao quản lý.

Thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 8.246 tỷ đồng

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, kể từ ngày 1/7/2025, Chi cục Hải quan khu vực IV quản lý nhà nước về hải quan tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Ninh Bình, trụ sở đặt tại Hưng Yên.

Trao đổi với phóng viên về tình hình hoạt động của đơn vị sau khi thực hiện tinh gọn bộ máy theo mô hình mới và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nguyễn Duy Thuận - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IV cho hay, Chi cục đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Hải quan, nhanh chóng ổn định tổ chức, nhân sự và triển khai thực hiện công tác chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025.

Cán bộ Hải quan Hà Nam, thuộc Chi cục Hải quan khu vực IV thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: HA

Nhờ chủ động các giải pháp từ sớm, từ xa, quý III/2025, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức theo mô hình mới, Hải quan khu vực IV vẫn đảm bảo thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu cho 3.669 doanh nghiệp, 397.231 tờ khai đăng ký làm thủ tục hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 21,43 tỷ USD, thu nộp ngân sách nhà nước 3.396 tỷ đồng.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu được cơ quan Hải quan thông quan là linh kiện điện tử, hàng may mặc, giày dép, đồ chơi… theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất. Nhập khẩu, máy móc thiết bị nhập khẩu theo loại hình đầu tư, kinh doanh; nguyên phụ liệu ngành may; hạt nhựa; linh kiện ô tô...

Tính từ đầu năm đến hết quý III/2025, Hải quan khu vực IV đã thực hiện thủ tục hải quan cho 4.266 doanh nghiệp, đạt hơn 1 triệu tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 52,55 tỷ USD, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 8.246 tỷ đồng, đạt 72,33% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (11.400 tỷ đồng) và đạt 67,26% so với chỉ tiêu phấn đấu (12.260 tỷ đồng).

Theo ông Thuận, những kết quả nổi bật trên cho thấy hiệu quả rõ rệt từ sự chủ động và quyết liệt trong công tác điều hành, thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật và các quy định của ngành Hải quan.

Trong quá trình hoạt động, Hải quan khu vực IV luôn thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính; tuyên ngôn phục vụ khách hàng; quy tắc ứng xử của công chức và hợp đồng lao động trong ngành Hải quan. Đáng chú ý, đơn vị đã thực hiện giao quyền, phân cấp cho các đơn vị Hải quan ngoài cửa khẩu đối với các lĩnh vực nghiệp vụ.

Đặc biệt, Hải quan khu vực IV đã ban hành Sổ tay hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý nghiệp vụ hải quan tại chi cục; tổ chức tốt Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp tại các đơn vị hải quan ngoài cửa khẩu thuộc chi cục theo nhóm doanh nghiệp...

Về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Hải quan khu vực IV đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng phó khi hệ thống công nghệ thông tin gặp sự cố và triển khai hệ thống khai hải quan trên Ecus6; Hội nghị tập huấn “Bình dân học vụ số”; Hội nghị tập huấn “Phòng họp thông minh C-Meet”…

Đẩy mạnh hiện đại hóa, phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu pháp lệnh

Trong thời gian còn lại của năm 2025, Hải quan khu vực IV tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan theo tinh thần Quyết định số 1020/QĐ-CHQ ngày 4/7/2025 của Cục Hải quan ban hành đề án tổng kết kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 499/CT-TCHQ ngày 4/2/2025 của Cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025. Trong đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh các kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm soát quản lý rủi ro, tuyên truyền pháp luật; tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo để nâng cao trình độ công chức; đảm bảo công tác quản lý hải quan, thấu hiểu, chia sẻ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả, thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực IV sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp như: hỗ trợ doanh nghiệp đa kênh (zalo, e-mail, điện thoại...), tổ chức đối thoại, hướng dẫn quy định mới; tổ chức tham vấn trực tiếp, trực tuyến về chính sách, thủ tục, cơ chế một cửa; khuyến khích doanh nghiệp chủ động đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thông quan.

Ngoài ra, tích cực tuyên truyền khảo sát sự hài lòng, công khai kênh phản ánh, triển khai phiếu đánh giá Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, đảm bảo giải quyết kiến nghị đúng hạn...; thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa năm 2025 tại đơn vị theo chỉ đạo của Cục Hải quan tại Kế hoạch số 21172/CHQ-PC ngày 29/8/2025.

Về nhiệm vụ thu ngân sách, lãnh đạo chi cục Hải quan khu vực IV cho biết, đơn vị luôn bám sát tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, theo dõi biến động, các yếu tố tăng giảm số thu ngân sách nhà nước, trong đó chú ý các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn để đánh giá nguồn thu ngân sách. Với tiến độ hiện nay, đơn vị đang nỗ lực thu đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.