Ngày 4/10: Giá bạc thế giới bật tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới bật tăng mạnh. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá giảm nhẹ trên thị trường cả nước.

Sáng 4/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,990 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 4/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.819.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.875.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 3/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.517.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.551.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sang 3/10.

Giá bạc tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng giảm, hiện giao dịch tại mức 1.519.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.557.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng so với phiên sang 3/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 4/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.517.000 1.551.000 1.519.000 1.557.000 1 kg 40.458.000 41.356.000 40.510.000 41.507.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.525.000 1.559.000 1.526.000 1.564.000 1 kg 40.664.000 41.568.000 40.706.000 41.719.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 4/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.819.000 1.875.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 48.506.545 48.506.545

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:05:11 sáng 4/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,990 USD/oune, tăng 1,063 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 3/10.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.266.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.271.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 27.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên sáng 3/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:05:11 sáng 4/10/2025

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, về dài hạn, bạc vẫn có tiềm năng tăng giá. "Sự bất ổn từ chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục là động lực nâng giá kim loại quý", ông cho hay.

Ông nói thêm, việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã khiến nhiều báo cáo kinh tế quan trọng, như đơn xin trợ cấp thất nghiệp và bảng lương phi nông nghiệp, bị trì hoãn. Thay vào đó, thị trường buộc phải dựa vào dữ liệu tư nhân và tín hiệu kỹ thuật. Báo cáo từ ADP cho thấy các doanh nghiệp bất ngờ cắt giảm 32.000 việc làm trong tháng 9, tháng thứ hai liên tiếp sụt giảm, qua đó củng cố kỳ vọng FED sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Hệ quả là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt, vàng bật tăng lên sát mốc kỷ lục 3.895,50 USD/ounce và kéo theo bạc đi lên. Dòng vốn ETF chảy mạnh vào vàng cũng hỗ trợ giá bạc, vốn được coi là "ăn theo" xu hướng vàng với độ nhạy cao hơn./.