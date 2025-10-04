(TBTCO) - Sáng ngày 4/10, UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh trên địa bàn phường Long Biên, với tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 26 tháng thi công.

Đây là một trong 8 công trình trọng điểm được TP. Hà Nội triển khai trong dịp chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Ngọc Vân - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội cho biết, việc xây dựng hầm chui tại nút giao này là yêu cầu cấp bách nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, kết nối thông suốt giữa các tuyến đường xung quanh, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Đông Thủ đô.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 600 m, trong đó hầm kín 100 m, hầm hở 260 m, còn lại là các đoạn tường chắn và gờ chắn bánh. Hầm được thiết kế 6 làn xe, mặt cắt ngang 27,1 m, mỗi chiều 3 làn xe rộng 10,5 m.

Điểm đầu hầm kết nối với dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (cách nút Cổ Linh khoảng 400 m), điểm cuối nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu (cách nút Cổ Linh khoảng 1.000 m). Dự án đồng thời mở rộng mặt đường, điều chỉnh giải phân cách, bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và tổ chức lại giao thông tổng thể. Tổng mức đầu tư dự án là 747,6 tỷ đồng.

Hà Nội khởi công dự án hầm chui nút giao Cổ Linh với tổng vốn gần 750 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, hầm chui Cổ Linh là công trình then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô, đồng thời góp phần hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2 theo quy hoạch.

Ông Tuấn đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình; đồng thời yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, an toàn, không làm ảnh hưởng đến giao thông khu vực.

“Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị tham gia cùng sự ủng hộ của nhân dân, tôi tin tưởng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, góp phần giải tỏa áp lực giao thông cửa ngõ phía Đông, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô” - ông Tuấn khẳng định.