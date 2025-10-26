MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, dẫn đầu chuyển đổi số toàn diện

(TBTCO) - Mới đây, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận tăng trưởng tích cực trên cả quy mô, hiệu quả và chất lượng tài sản, khẳng định sức bật nội lực trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.

MB nằm trong nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất hệ thống.

Tín dụng và doanh thu tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm

Đến hết tháng 9/2025, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt 1,329 triệu tỷ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm, nằm trong nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất hệ thống.

Dư nợ tín dụng và đầu tư trái phiếu tổ chức kinh tế đạt 962 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6%, trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 20%, dư nợ SME tăng 18,5%, bán lẻ tăng 15,8%, thể hiện vai trò chủ động của MB trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và đầu tư hạ tầng.

Doanh thu (TOI) MB đạt 48,1 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. MB cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính cho khách hàng, thu thuần dịch vụ tăng ~ 40% so với cùng kỳ năm 2024.

CASA duy trì vị thế, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ

Tiền gửi khách hàng đạt 788 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm ngoái; trong đó CASA đạt ~ 292 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, giúp MB duy trì chi phí vốn thấp, cơ cấu bền vững, tối ưu biên lợi nhuận.

MB dẫn đầu chuyển đổi số toàn diện.

Duy trì vị thế tiên phong chuyển đổi số

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, MB tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện. Đến nay, ngân hàng phục vụ hơn 33,9 triệu khách hàng, ghi nhận hơn 9,6 tỷ giao dịch số trong 9 tháng; doanh thu kênh số chiếm ~ 40% tổng doanh thu toàn hệ thống.

Các chỉ số quản trị chất lượng hoạt động được cải thiện

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 23.139 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, hoàn thành 73% kế hoạch năm. Chi phí quản trị tối ưu, CIR đạt ~ 27.9%, giảm ~ 2,34% so với cùng kỳ, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay cho khách hàng theo định hướng của Nhà nước.

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của MB ở mức 1,87%, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu 80%, cao hơn bình quân toàn ngành, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.