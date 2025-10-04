Ngày 4/10: Giá dầu thế giới bật tăng

Giá dầu thế giới bật tăng trở lại trong phiên 4/10, nhưng tính chung cả tuần vẫn trên đà giảm khoảng 7-8% do lo ngại OPEC+ có thể tăng nguồn cung. Trong nước, giá xăng dầu giao dịch ổn định tại kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 2/10 do Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành.

Sáng 4/10, giá dầu Brent ở mốc 64,75 USD/thùng

Thị trường thế giới

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 04/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 64,75 USD/thùng, tăng 1,01% (tương đương tăng 0,65 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 61,14 USD/thùng, tăng 0,88% (tương đương tăng 0,53 USD/thùng).

Dù tăng, nhưng theo nguồn tin từ Reuters, tính chung cả tuần, Brent giảm 8,2% còn WTI mất 7,6%.

Cũng theo Reuters, 8 thành viên của OPEC+ có thể thống nhất nâng sản lượng từ tháng 11 thêm 274.000 - 411.000 thùng/ngày, gấp đôi hoặc gấp ba so với mức tăng của tháng 10. Động thái này được cho là nhằm giúp Saudi Arabia giành lại thị phần trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Các chuyên gia cho rằng khả năng nguồn cung tăng cùng với việc các nhà máy lọc dầu toàn cầu bước vào giai đoạn bảo dưỡng định kỳ và nhu cầu tiêu thụ giảm sau mùa hè sẽ tiếp tục gây áp lực khiến giá dầu khó phục hồi mạnh trong ngắn hạn.

Thị trường trong nước

Giá xăng dầu ngày 4/10 giữ ổn định tại mức giá được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 2/10.

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 tăng thêm 6 đồng/lít, giá bán ra 19.624 đồng/lít; giá xăng RON95 III tăng 44 đồng/lít, giá bán 20.209 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 380 đồng/lít, giá bán 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, giá bán ra 19.005 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, giá bán ra 15.370 đồng/kg.